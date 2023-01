MACERATA - La struttura ricettiva, che sorge dietro allo Sferisterio, è una delle attività storiche del centro. Al momento non viene indicato un tempo per la riapertura

di Mauro Giustozzi

“L’albergo Arena è al momento chiuso ma… vi ospitiamo all’hotel Arcadia in via Padre Matteo Ricci, 134 a soli duecento metri dall’Arena”. Questa comunicazione campeggia sul sito dello storico albergo di Macerata che si trova in vicolo Sferisterio ed anche sulla porta, sbarrata, d’ingresso della nota attività ricettiva, una delle più antiche della città, al momento non viene specificata una data per la riapertura.

Un albergo che di solito in questo periodo si trova aperto e che ha una location che lo pone a pochi passi dall’Università di Macerata, dalla stazione ferroviaria, dai principali luoghi di interesse turistico e da numerosi negozi, ristoranti e caffetterie della città, in una zona tranquilla all’interno delle mura medievali di Macerata.

I proprietari dell’Arena, che gestiscono anche l’Arcadia, portano ancora avanti l’attività ricettiva in città ma, come scrivono loro stessi nel sito dell’Arena raccontando la loro storia, quella struttura che si affaccia nel vicolo dietro lo Sferisterio ha sempre avuto un sapore ed un affetto speciale per chi lo ha gestito e per chi lo ha frequentato.

«Siamo Giorgio e Donato, albergatori in proprio dal 1989 – si legge nella nota di presentazione dell’albergo – Abbiamo sempre pensato che l’albergo, come la casa, è fatta dalla struttura e dalle persone che vi abitano. Quando abbiamo iniziato questa attività ci siamo ripromessi di tener sempre presente che i clienti avremmo potuto essere noi. E così l’albergo Arena è diventato la nostra casa e i clienti sono i nostri ospiti».

Del resto per i tanti che vi hanno soggiornato in tutti questi anni l’albergo Arena, 27 le camere disponibili, si è sempre caratterizzato per essere accogliente, offrendo un servizio cordiale, camere confortevoli e ben attrezzate e un garage gratuito per moto e biciclette. Il timore è che quel “al momento chiuso” diventi una definitiva chiusura.

Sarebbe l’ennesimo colpo ad una ricettività che zoppica a Macerata da decenni. Basti pensare che già il centro storico aveva accusato alcuni anni fa la chiusura dell’hotel Claudiani che recentemente è stato acquisito dall’Università di Macerata per farvi uno studentato da 66 posti letto ed ora verrebbe a perdere un altro albergo ricettivo in una zona strategica della città come piazza Mazzini.

E di come la nascita prima di Palazzo Cortesi e più recentemente de Le Dimore del Centrale (che però ha preso il posto dell’Albergo da Rosa) rappresentino sì segnali in controtendenza che però non sono sufficienti da soli a colmare il gap di una ricettività insufficiente. Per una città universitaria, per una città che vuol puntare sulla cultura, sui convegni come veicoli di attrazione e permanenza di visitatori sul territorio, per una città che già in passato ha mostrato difficoltà ad ospitare non tanto i turisti ma perfino le stesse maestranze che arrivano in occasione della stagione lirica, di Musicultura e di altri grandi eventi che muovono centinaia di persone costrette però a trovare alberghi e hotel lontani da Macerata.