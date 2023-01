CIVITANOVA - Il candidato della lista di minoranza "Ascoltiamo la città" plaude all'iniziativa ma pone una serie di interrogativi su obiettivi e servizi forniti dal desk inaugurato al terzo piano di palazzo Sforza

«Bene il desk per l’Europa, ma qual è la sua reale funzione?» A chiederselo è Marco Cervellini, candidato della lista Ascoltiamo la città che in una nota plaude all’iniziativa, ma intende approfondire quali siano gli obiettivi dello sportello:

«Aprire uno desk per l’implementazione della conoscenza delle opportunità e iniziative delle istituzioni europee è sicuramente un’azione che appoggiamo ed incoraggiamo – dice – è importante avere un team che possa migliorare la coscienza dell’operato dell’Unione Europea. In tale contesto però, dato che lo sportello è stato aperto ed è già operativo, reputiamo opportuno chiedere, anche al fine di informare più dettagliatamente i cittadini, quali siano nello specifico le funzioni dello sportello. In tale ottica la lista Ascoltiamo la Città vuole essere propositiva e contribuire alla migliore strutturazione del desk indicando come altra sua funzione fondamentale quella di trasmettere all’amministrazione comunale report periodico con tutte le opportunità relative ai finanziamenti europei fruibili dal comune o dai cittadini. Allo stesso tempo riteniamo che questa funzione venga monitorata e valutata in base alla sua efficienza. A tal proposito è anche importante capire se l’impegno dichiarato da due membri del team a tenere aperto lo sportello per due giorni a settimana sia volontario o retribuito e con quali tempistiche sia invece prevista, per un pieno funzionamento dello sportello Europa, la nomina di personale, ad hoc nominato, per una maggiore risposta di servizio ai bisogni dell’utenza».