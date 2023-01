CIVITANOVA - Taglio del nastro per il desk che sarà attivo due giorni alla settimana: fornirà informazioni sulle opportunità per cittadini e studenti. Ha partecipato anche Antonio Parenti direttore della rappresentanza in Italia della commissione europea. Al molo installata la panchina blu. Ciarapica: «E' un gesto di benvenuto alla Croazia»

di Laura Boccanera

«Da oggi siete parte del meccanismo europeo, è importante avere qui oggi uno sportello gestito sia da consiglieri di maggioranza che di opposizione perché l’Europa non è né di destra né di sinistra».

Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia dell’Ue ha tenuto questa mattina a battesimo l’inaugurazione del desk Europa al terzo piano di Palazzo Sforza, a Civitanova. Una parete vestita di blu accoglierà chiunque nelle due giornate a disposizione vorrà maggiori informazioni sui servizi che l’Europa può fornire, dagli stage per gli studenti nelle istituzioni europee fino ai fondi per l’economia. Giornata europea oggi in sala consiliare a Civitanova dove è stato inaugurato il nuovo servizio, il primo ideato dal team Europa costituito dall’assessore Claudio Morresi e dai consiglieri Giorgio Pollastrelli (Lega) e Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova), una struttura bipartisan che ha lo scopo di rendere maggiormente consapevole la cittadinanza delle iniziative e delle istituzioni europee.

Per l’occasione da Roma è arrivato Antonio Parenti, il direttore della rappresentanza in Italia che ha speso parole di incoraggiamento e plauso per l’iniziativa: «E’ importante avere qui un team Europa – ha detto – l’Unione Europea è un po’ come un condominio e l’Italia è uno Stato fondatore. Ciò che manca spesso è la coscienza di ciò che si fa in Europa. E’ sì un fornitore di finanziamenti, ma ad esempio è importante sapere che l’85% delle leggi che poi influenzano la nostra vita sono fatte in Europa. Le informazioni a disposizione sono tantissime, enormi, quindi questa iniziativa è qualcosa di importante, perché rende concrete l’istituzione di cui oggi diventate parte integrante». Tante le autorità intervenute: in primis il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha illustrato il programma del giorno che oltre all’inaugurazione dello sportello ha previsto anche il taglio del nastro della panchina blu al molo, simbolo di accoglienza alla Croazia entrata in Europa. «E’ un gesto di benvenuto alla Croazia che abbiamo di fronte alle nostre coste e con cui Civitanova ha una lunga tradizione di amicizia e di gemellaggio con Sebenico attraverso il club Vela – ha detto Ciarapica – Ringraziamo coloro che hanno fatto divenire realtà questo progetto». Tra i presenti Pier Paolo Borroni consigliere regionale, Luca Buldorini, vicepresidente Provincia Macerata e Massimo Pronio rappresentante commissione Eu in Italia.

Al termine del momento istituzionale è seguita l’inaugurazione dello sportello che sarà aperto due giorni a settimana e dove la consigliera Lavinia Bianchi e il consigliere Giorgio Pollastrelli riceveranno giovani, studenti, cittadini che vorranno informarsi per capire quali opportunità può offrire l’Europa. A chiusura della mattinata la delegazione ha poi raggiunto il porto per una foto alla panchina blu che era stata dipinta nei giorni scorsi da attivisti e volontari.