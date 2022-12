CORRIDONIA - La giovane ci aveva già provato a inizio dicembre, ieri lo ha rifatto. I carabinieri l'hanno fermata a Macerata. Le viene contestata l'evasione dai domiciliari. Al giudice aveva già detto che avrebbe preferito il carcere

Arresto bis per una ragazza di 25 anni: a distanza di venti giorni la giovane è tornata a fuggire dalla comunità di Corridonia dove si trovava ai domiciliari (per una misura emessa dal gup del tribunale di Bari).

Il 4 dicembre la ragazza si era allontanata e fatta poca strada si era seduta davanti ad una chiesetta, lì aveva atteso arrivassero i carabinieri. Sapeva sarebbe successo perché ha il braccialetto elettronico. E infatti era stato così: i militari l’avevano arrestata per evasione. All’udienza di convalida la ragazza aveva detto chiaramente: «Voglio andare in carcere».

Il giudice l’aveva assolta e poi rimandata agli arresti domiciliari in comunità (in base alla misura a cui era sottoposta in precedenza). Ha resistito poco perché ieri è tornata ad evadere. Stavolta di strada ne ha fatta di più e ha raggiunto Macerata. In città, verso sera, è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia che l’hanno arrestata per evasione. Domani la convalida al tribunale di Macerata.