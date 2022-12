CORRIDONIA - La ragazza era agli arresti domiciliari in una struttura, ieri sera è scappata. «Voglio andare in carcere» ha detto ai carabinieri che l'hanno trovata

Scappa dalla comunità, arrestata per evasione una 25enne. E’ successo ieri a Corridonia. La ragazza era in una comunità della città, sottoposta agli arresti domiciliari. Verso le 20 di ieri è scattato l’allarme, la giovane aveva fatto perdere le proprie tracce. Poco dopo i carabinieri sono riusciti a rintracciarla. La giovane avrebbe detto ai militari di voler andare in carcere piuttosto che restare nella comunità. Per lei è scattato l’arresto, l’accusa è di evasione. Domani in tribunale a Macerata l’udienza di convalida.