13 Dicembre 2022

ore 19:06

Firmato oggi il protocollo tra l’Università di Camerino e l’Unione Marca di Camerino. L’ateneo svolgerà attività di consulenza per la progettazione nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne Alto Maceratese. A disposizione fondi per 187 mila euro. «Un accordo che guarda al futuro» ha detto il presidenTE dell’unione montana Alessandro Gentilucci. «Un lavoro fondamentale per lo sviluppo del territorio» ha aggiunto il rettore Claudio Pettinari. A tessere il mosaico il prorettore con delega a Cooperazione Territoriale e Terza Missione Andrea Spaterna.