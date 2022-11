CIVITANOVA - L'ex sindaco afferma di essere venuto a sapere che la giunta sta studiando un atto che aumenterà il valore della zona di via Del Grappa. «Fanno rientrare dalla finestra ciò che è stato cacciato dalla porta». L'assessore Roberta Belletti: «Non so di cosa parla»

Area Santini, l’ex sindaco Tommaso Corvatta allerta: «La giunta sta lavorando ad una variante non sostanziale per aumentare il valore dell’area e raggirare la volontà del consiglio comunale». Tommaso Corvatta di Futuro in comune e sulla questione che riguarda l’area dell’ex cantiere Santini in via Del Grappa, a Civitanova. Un’area di proprietà, fra gli altri, dell’avvocato Gian Luigi Boschi, legale dell’attuale presidente del consiglio Fausto Troiani nei procedimenti giudiziari in cui è stato coinvolto.

La variante era stata bocciata dal Consiglio comunale e secondo Corvatta starebbe però per rientrare nella discussione della giunta: «Il cantiere Santini torna in giunta per essere approvata una variante che fa aumentare il valore dell’area a vantaggio dei due proprietari – dice Corvatta – nonostante il consiglio comunale si sia espresso bocciando la trasformazione del cantiere “Santini” da verde pubblico ad area edificabile, Troiani e il sindaco Fabrizio Ciarapica ritornano alla carica facendo rientrare dalla finestra ciò che è stato cacciato dalla porta, tramite una variante non sostanziale che evita di dover ritornare in consiglio ma comunque nella sostanza ne viola la volontà. Non si può far altro che pensare che tale insistenza sia legata anche questa volta al fatto che i proprietari siano “amici”. La coppia all’apice dell’amministrazione comunale cede senza scrupoli il nostro verde pubblico a vantaggio del consumo del suolo dei privati amici, favorendo senza scrupoli e senza rimorso il degrado ambientale in un’epoca in cui il mondo sta provando ad evitare il disastro climatico. Lo fanno anche in scherno degli stessi loro consiglieri che hanno votato contro questa variante, senza alcun riguardo nei loro confronti». Interpellata, l’assessora all’Urbanistica Roberta Belletti sostiene di non essere a conoscenza di alcuna variante: «non so di cosa stia parlando Corvatta».

(l. b.)