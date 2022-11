CIVITANOVA - Paolo Strappato torna alla palazzina tecnica, affiancherà Roberta Belletti nelle pratiche del porto e del borgo marinaro per 64mila euro annui

di Laura Boccanera

Torna all’ufficio tecnico il dirigente in pensione Paolo Strappato. Assunto come staff dell’assessore all’urbanistica. Era andato in pensione lo scorso giugno, la giunta lo ha richiamato in servizio come supporto all’ufficio tecnico. Costerà all’ente 64 mila euro annui.

Torna al lavoro Paolo Strappato, l’ex dirigente infatti si era congedato l’estate scorsa, ma a sorpresa spunta l’atto di assunzione per rinforzare l’organico in virtù dell’esperienza maturata: «è i possesso dei necessari requisiti di professionalità per l’esperienza professionale maturata nel settore ed in relazione alla posizione da ricoprire sulla base della natura fiduciaria dell’incarico, può soddisfare pienamente le esigenze di questo comune per il supporto e la collaborazione operativa all’assessorato all’urbanistica in materia di pianificazione urbanistica» – si legge nel decreto pubblicato all’albo pretorio.

Il settore è rimasto sguarnito del dirigente dopo il pensionamento e Strappato dovrà supportare l’assessorato in riferimento alla problematica dei piani del porto del borgo marinaro. La spesa a carico del bilancio per il 2022 sarà di 9.500 euro e di 64.500 euro per il 2023. Verrà assunto con contratto individuale a tempo determinato e parziale al 60% per il periodo che va dal 14 novembre al 31 dicembre del 2023. Avrà a sua disposizione tutte le attrezzature informatiche del settore urbanistica e l’auto del Comune.