Addio ad Emilio Battistelli

MACERATA - Si è spento ad 86 anni, fu agente generale della Società Cattolica Assicurazione fino al 2005. Il ricordo dei familiari

Si è spento all’età di 86 anni, dopo un lungo periodo di malattia, Emilio Battistelli. Sono i familiari a ricordarlo. «Emilio, “Mimmo”, assicuratore in pensione, fu agente generale della Società Cattolica Assicurazione di Macerata per circa quarant’anni, fino al 2005. Professionista molto conosciuto nella nostra città, e in provincia, fece parte di diverse associazioni sportive e culturali cittadine: la “Società Filarmonico Drammatica”; il “Panathlon Club”, l’“Associazione Tennis Macerata”, la “Fim-Coni Federazione Italiana Motonautica- Delegazione Marche”, il “Rotary Club” sez. Macerata. Lo ricordano la moglie Adriana Canovari, le figlie Alessandra e Chiara-Ludovica, la sorella Maria Clelia. Per coloro che volessero partecipare all’ottavario, la messa verrà celebrata giovedì 10 novembre, alle 19, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Macerata».