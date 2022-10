Mario Di Vito e l’omicidio Peci,

ritornano gli appuntamenti

con “Il libro del mese”

MACERATA RACCONTA - Incontro con il giornalista autore di “Colpirne Uno”, in programma venerdì alle 18,30 nella Sala Cesanelli dello Sferisterio, promosso dall’associazione Contesto

Si chiude con 11 colpi di mitra, in un casolare della campagna romana, una delle pagine più tragiche che hanno segnato la storia italiana nei cosiddetti anni di piombo. Una storia iniziata il 10 giugno 1981 a San Benedetto con il sequestro di Roberto Peci, fratello del primo pentito delle Brigate Rosse Patrizio Peci. All’epoca, il processo per l’omicidio si svolse dinanzi la Corte di assise di Macerata al carcere di Montacuto ed è principalmente di questo che si parlerà nell’incontro promosso dall’associazione Contesto, nell’ambito di Macerata Racconta 2022, previsto per venerdì 21 ottobre alle 18,30 nella sala Cesanelli dello Sferisterio di Macerata.

All’incontro saranno presenti: Mario Di Vito, giornalista e autore del libro “Colpirne uno. Ritratto di famiglia con Brigate Rosse”, nipote del procuratore Mario Mandrelli che condusse le indagini, Bruno Mandrelli, avvocato e figlio del procuratore, Mario Paciaroni, ex magistrato, che fu giudice in quel processo. «La letteratura o la saggistica riguardante le Brigate Rosse è pressoché infinita e la stessa storia di Roberto Peci è stata più volte oggetto di libri e docufilm, ma il libro di Mario Di Vito ha la particolarità di ricostruire questa vicenda da una prospettiva insolita e interessante offrendocene una versione intima e originale che emerge dai diari del nonno Mario Mandrelli, che all’epoca era il procuratore che condusse le indagini, e dai ricordi familiari», si legge nella nota degli organizzatori.

L’incontro è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata che lo ha accreditato come formazione professionale. Riprende così l’attività di Macerata Racconta targata “Il libro del mese”, che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno con questo e altri appuntamenti come quello in programma il 2 dicembre con lo storico Gastone Breccia autore del romanzo “L’ultima città dell’Impero”.

