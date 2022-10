In oltre 200 per Francesco,

CORRIDONIA - Gremita la chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato per il funerale di Francesco Del Bianco, il 27enne morto dopo essere stato travolto da un trattore. Chi lo aveva conosciuto lo ha descritto come un gran lavoratore, un ragazzo d'oro, d'altri tempi

Palloncini bianchi in cielo per l’ultimo saluto a Francesco Del Bianco, il 27enne travolto da un trattore mentre era al lavoro a Monte San Giusto. Corridonia oggi si è stretta nel dolore della famiglia del giovane agricoltore, gremita la chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato in centro storico.

In oltre 200 tra amici, conoscenti e parenti non sono voluti mancare all’addio del giovane, che chi l’aveva conosciuto descrive come un ragazzo d’oro, gran lavoratore, un ragazzo d’altri tempi. Amava i campi e il suo lavoro, l’impresa agricola di cui era titolare in contrada Cigliano tra Corridonia e Monte San Giusto. Ed è stato proprio il suo lavoro che alla fine l’ha tradito. Una chiesa di piena di ragazzi, ma non solo, a testimonianza di quanto il giovane fosse amato e stimato da tutta la comunità. Un abbraccio collettivo la mamma Laura, il papà Giovanni, la sorella Valeria, e la fidanzata Rachele, distrutti da questa improvvisa perdita. A celebrare la messa il parroco don Fabio Moretti. All’uscita della bara dalla chiesa gli amici hanno lasciato in area palloncini bianchi, poi il feretro è stato accompagnato verso il cimitero.

