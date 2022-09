Nuova rotatoria lungo la Carrareccia,

scattano le modifiche alla viabilità

MACERATA - Da domani (lunedì 19 settembre) fino al 19 novembre i cambiamenti alla circolazione disposti dalla Polizia locale. Due mesi di lavori per l'opera che regolamenterà il traffico nella zona dove sta nascendo la nuova sede della Banca Macerata

di Mauro Giustozzi

Due mesi di lavori per realizzare la nuova rotatoria lungo la Carrareccia che collega Piediripa a Sforzacosta, all’altezza dell’incrocio con la strada per Corneto che regolamenterà il traffico nella zona dove sta nascendo la nuova sede della Banca Macerata. Domani si entra nel vivo, visto che dal 19 settembre sarà in vigore un’ordinanza comunale che disciplina il traffico proprio per permettere l’avvio dei lavori della nuova rotatoria situata al km 23+600 sulla Sr 485.

Ad eseguire l’opera sarà la ditta Crucianelli Restedile srl di Tolentino e per consentire di lavorare in sicurezza il comando della Polizia locale ha disposto un’adeguata regolamentazione della circolazione nelle vie interessate dall’attività di cantiere, per motivi di sicurezza, di ordine e di interesse pubblico garantendo la fluidità di circolazione. Da lunedì 19 settembre fino al 19 novembre e comunque fino al termine dei lavori lungo la strada comunale contrada Corneto divieto di transito a partire da intersezione contrada Valteia eccetto residenti, frontisti e carico/scarico per raggiungere le relative abitazioni o fondi, con sbarramento fisico a 100 metri dall’intersezione con Sr485 km 23+600. Strada comunale contrada Acquevive istituzione segnale di stop su nuovo tracciato temporaneo per immissione su Sr485 (Carrareccia), obbligo di svolta a destra per immissione su Sr485, sbarramento fisico su intersezione con Sr485 e parziale deviazione su nuovo tracciato temporaneo con accesso al km 23+500 lato sinistro come prescritto da Anas.

La nuova rotatoria verrà realizzata in contrada Acquevive nei pressi del cantiere in costruzione della nuova sede direzionale di Banca Macerata per regolare il traffico all’altezza dell’incrocio con la strada per Corneto.

La realizzazione dell’intervento edilizio dell’istituto di credito comporterà un aumento dell’impegno della intersezione con aggravio delle problematiche con ripercussioni sulla regolarità della circolazione e della sicurezza sulla strada Carrareccia. La soluzione progettuale individuata consiste nella realizzazione di una intersezione a raso del tipo rotatoria a quattro bracci del diametro esterno pari a 36 metri. La realizzazione della rotatoria consente l’eliminazione delle svolte a sinistra con riduzione in numero e pericolosità dei punti di conflitto oltre a costituire elemento di moderazione della velocità.

La realizzazione della nuova rotatoria è in carico a Banca Macerata come opere di urbanizzazione ma poiché la Carrareccia appartiene al demanio viario regionale si è resa necessaria, per la costruzione dell’opera, la sottoscrizione di una convezione tra il Comune di Macerata e la Regione Marche. La vicina nuova sede direzionale dell’istituto di credito Banca Macerata si sviluppa su un’area complessiva a disposizione di 15 mila metri quadrati, di cui 5-6 mila destinati a parcheggio e circa 2.700 riservati a sede della banca, con possibilità di ulteriore ampliamento negli anni se ce ne fosse la necessità.

