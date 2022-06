Banca Macerata, la nuova sede

illuminata da grandi vetrate

L’apertura slitta all’autunno

I LAVORI in contrada Acquevive, lungo la Carrarreccia, procedono, ma il completamento previsto a fine mese è stato posticipato. Si scontano difficoltà a trovare materie prime a causa della guerra in Ucraina

di Mauro Giustozzi

Gli edifici hanno oramai una precisa conformazione, i tetti sono stati coibentati e installati, si vedono chiaramente anche quelle che in futuro saranno le ampie vetrate della costruzione che illumineranno con luce naturale gli ampi saloni. Queste grandi pareti con vetrate strutturali che, oltre ad inondare di luce gli ambienti, permetteranno a chi si trova all’interno di percepire e godere del paesaggio circostante mentre a coloro che guardano dall’esterno avranno l’occasione di cogliere l’attività che vi si svolge trasmettendo così quel senso di apertura e trasparenza che è uno dei valori dell’istituto bancario.

La nuova sede direzionale e di rappresentanza di Banca Macerata in contrada Acquevive, lungo la Carrareccia, compie ogni giorno un passettino verso il completamento che, inizialmente programmato per giugno, slitterà invece in autunno causa le problematiche legate al ritardato arrivo dei materiali causa crisi internazionale dovuta alla guerra ed anche alla difficoltà di reperirli sui mercati perché le produzioni di ferro e acciaio soprattutto, oltre all’aumento dei costi, hanno creato enormi difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese edili.

Nonostante queste inaspettate problematiche, che certamente non si potevano prevedere più di un anno fa quando il cantiere della nuova sede direzionale dell’istituto di credito è partito, la ditta che sta edificando la struttura ha assicurato continuità nelle lavorazioni riuscendo ad andare avanti nella costruzione del manufatto che si vede già nello skyline definitivo che avrà tra qualche mese. A fianco alla struttura della banca è stata recintata l’ampia area che sarà destinata ad ospitare il parcheggio a servizio della struttura: in questo caso l’intervento sarà più rapido e seguirà il completamento delle nuove palazzine. L’area disponibile è di 15 mila mq, di cui circa 2,7 mila mq che sono occupati dalla nuova costruzione ed altri 5/6 mila metri quadrati destinati ad un parcheggio di uso privato e pubblico. L’edificazione del centro direzionale di Banca Macerata contribuirà anche a migliorare la circolazione stradale grazie alle infrastrutture che saranno realizzate tra cui, in prossimità dell’attuale incrocio che si interseca lungo la strada Carrareccia, verrà infatti costruita anche una rotatoria che da un lato rallenterà la velocità dei veicoli lungo l’arteria principale e dall’altro faciliterà l’immissione delle auto provenienti dal capoluogo e quelle che usciranno dalla sede di Banca Macerata.

Questo progetto è nato dall’esigenza di Banca Macerata di realizzare una nuova sede direzionale rappresentativa ed efficiente, che allo stesso tempo diventi un punto di riferimento architettonico e funzionale del territorio circostante. La proposta dell’istituto di credito, come si può già vedere, risulta integrata nel contesto paesaggistico, rispettandone immagine e conformazione, ma allo stesso tempo possiede un carattere particolare e distintivo che rende l’opera un elemento unico, architettonicamente e strutturalmente rappresentativo. Modernissimo il nuovo edificio tutto acciaio, vetro e cemento armato. Il complesso edilizio perciò non utilizza forme inconsuete o materiali sfarzosi ma si configura, pur nella sua contemporaneità, con forme legate alla tradizione, all’architettura dei luoghi, con materiali semplici ma di qualità ed ecosostenibili che si integra nel paesaggio agrario della val di Chienti caratterizzato sia dalla natura che dall’opera dell’uomo.

