Recanatese, domani la presentazione

SERIE C - Alle 18 in piazza Leopardi si alzerà il sipario sulla nuova stagione

5 Settembre 2022 - Ore 16:08 - caricamento letture

Recanatese, ci siamo. Domani a partire dalle 18 in piazza Giacomo Leopardi si svolgerà ufficialmente la presentazione della squadra in vista della stagione 2022/2023. Presentano Francesco Fiordomo, Angela Latini e Nicola Pigini. Ci saranno le nuove maglie ufficiali, con lo Scudetto ed un riferimento al centenario della società che verrà festeggiato nel 2023. Durante la presentazione sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento in vista della nuova stagione. Al termine della serata tra i nuovi abbonati verrà estratto il fortunato che vincerà in regalo la maglia ufficiale della Recanatese autografata in diretta dai giocatori, che ieri pomeriggio hanno esordito nel campionato di Serie C conquistando un buon punto nel derby interno contro la Vis Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA