Recanatese verso l’esordio fra i pro.

Sbaffo: «Ci siamo, divertiamoci»

IL CAPITANO carica la squadra in vista della prima storia gara in Serie C, domenica alle 14,30 all'Helvia Recina contro la Vis Pesaro

31 Agosto 2022 - Ore 19:07 - caricamento letture

Si avvicina l’esordio in serie C della Recanatese in programma domenica alle 14.30 all’Helvia Recina contro la Vis Pesaro. Una settimana molto sentita in casa giallorossa, ma ormai l’attesa è finita. Capitan Alessandro Sbaffo fa strada ai leopardiani. «E da quando è finito lo scorso campionato che attendiamo questo giorno. Inizio a percepire che c’è tanta curiosità ed entusiasmo di vederci all’opera e noi stessi ci vogliamo divertire». Sul derby contro la Vis Pesaro all’esordio, il capitano precisa: «Prima o poi giocheremo con tutti. Seppur a Macerata è bello esordire subito in casa. Abbiamo avuto modo di testare un po’ il campo sabato in occasione del triangolare. Ripartiamo da quel sistema di gioco che conosciamo molto bene- sottolinea Sbaffo -. Proveremo a proporre il nostro gioco. Partire con tanti uomini uguali allo scorso anno sarà ancora più divertente perché ce lo siamo guadagnato sul campo e ci godremo al massimo questo inizio di campionato. I nuovi si sono inseriti bene fin da subito, eravamo già un gruppo sano. Il mister ci teneva molto a questo, ma in realtà è avvenuto tutto in modo naturale. Il ritiro di Sefro ci è servito per stare tanto insieme. Ci siamo. Divertiamoci».

