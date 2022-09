Recanatese all’esordio in Serie C:

«Inizia un nuovo capitolo

più interessante e affascinante»

CALCIO - Domani all’Helvia Recina di Macerata alle 14.30 il debutto nel derby interno contro la Vis Pesaro. Mister Giovanni Pagliari: «Giocheremo in uno stadio che io conosco bene e che ricorda la mia giovinezza, ma non solo. Mi auguro che molti accompagnino la squadra in questo percorso difficile e noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo». I convocati

Si avvicina l’esordio della Recanatese in Serie C. Domani all’Helvia Recina di Macerata alle 14.30 prenderà il via la stagione. Il debutto nel derby interno contro la Vis Pesaro. Alla vigilia, mister Giovanni Pagliari ha presentato così la partita dei leopardiani. «Inizia per noi un capitolo molto più difficile rispetto a quello delle ultime stagioni. Sicuramente più interessante e affascinante – dice il tecnico leopardiano -. Lo spirito è rimasto quello vecchio che ci ha sempre contraddistinto e risiede nella voglia di migliorarsi sempre. Altri ingredienti a disposizione sono il gruppo e l’autostima che non deve mai venir meno nemmeno contro squadre più forti. Se poi troveremo un avversario che sarà più bravo di noi, gli stringeremo la mano come abbiamo sempre fatto. Dispiace che all’esordio con noi non possa esserci Gomez. Speriamo tutti che torni il prima possibile, merita di giocare a questi livelli. Poi penso a quelli che ci sono e a farli rendere al massimo. La Vis Pesaro è una squadra esperta in questa categoria e che ha già un’identità ben precisa. Vorrà fare subito bene all’esordio. In serie C tutte le squadre sono forti – conclude mister Giovanni Pagliari -. Giocheremo a Macerata in uno stadio che io conosco bene e che ricorda la mia giovinezza, ma non solo. Mi auguro che molti accompagnino la squadra in questo percorso difficile e noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo».

Sono 23 i calciatori convocati da mister Pagliari per la partita contro la Vis Pesaro. Portieri: Amadio, Bagheria e Fallani. Difensori: Ferrante, Longobardi, Marafini, Meloni, Quacquarelli, Somma e Tafa. Centrocampisti: Alfieri, Carpani, Morrone e Raparo. Attaccanti: Ferretti, Giampaolo, Guidobaldi, Marilungo, Minicucci, Sbaffo, Senigagliesi, Zammarchi e Ventola.

