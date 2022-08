Tutti col naso all’insù (Foto/Video)

Il cielo è tricolore a Porto Recanati

con lo spettacolo delle Frecce

IN MIGLIAIA nella città costiera per assistere ai 25 minuti di acrobazie della Pan, che hanno colorato ed emozionato. Gran finale coreografico sulle note di Puccini

21 Agosto 2022

di Francesca Marchetti (foto Federico De Marco)

Due ore di acrobazie aeree sensazionali, dimostrazioni di salvataggio in mare, aerei militari, elicotteri della polizia. Ma il numerosissimo pubblico in spiaggia a Scossicci di Porto Recanati aspettava soprattutto loro, le Frecce Tricolori della pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell’Aeronautica che hanno sfrecciato nel cielo alle 18 in punto, annunciate dall’inno di Mameli.

Uno spettacolo che ha regalato emozioni a grandi e piccoli, tutti riuniti col naso all’insù. Spiagge e strade invase da migliaia di persone, grazie anche alla chiusura al traffico della litoranea. Centinaia di macchine fotografiche e cellulari alzati in aria per immortalare cuori, onde e geometrie con scie colorate o bianche, immancabile l’azzurro, incroci mozzafiato dei 9 velivoli Pony più il “solista”, tuffi e piroette da capogiro. Molto applaudita la “bandiera aperta” in cui il verde, il bianco e il rosso hanno formato una sorta di trifoglio nel cui centro volteggiava il Pony 10. Il finale coreografico e corale con il tricolore compatto sul “Vincerò” (Nessun dorma) dalla Turandot di Puccini è stato il saluto della formazione sopra il mare blu, la giusta conclusione di uno spettacolo appassionante e senza tempo.

