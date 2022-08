1 Agosto 2022

ore 10:25

Dopo 40 anni di servizio al fianco dei cittadini, è arrivato il momento del meritato riposo per Antonello Ruffini. Il capo reparto dei vigili del fuoco, in forze al Comando di Macerata, è andato pensione. I colleghi hanno realizzato un simpatico video per salutarlo. «A lui - dicono - va un augurio di una serena vita, oltre ad un ringraziamento da parte di tutto il personale operativo per la professionalità e competenza dimostrata nel corso della sua carriera».