Provinciale “Apirese”,

torna regolare la viabilità

CONCLUSI i lavori sul ponte

13 Luglio 2022 - Ore 12:34 - caricamento letture

Torna regolare la viabilità sulla strada provinciale strada provinciale 2 “Apirese” chiusa, nelle scorse settimane, in entrambi i sensi di marcia per lavori di manutenzione straordinaria al ponte posto al km 3 + 400. La Provincia di Macerata ha emesso una nuova ordinanza revocando i provvedimenti emessi in precedenza.

