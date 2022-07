“I Poeti sul Colle”,

si parte con Guido Garufi

RECANATI - Il primo appuntamento della rassegna in programma domenica 24 luglio alle 21,15, verrà presentata l'antologia "La Poesia delle Marche"

Si rinnova per la sesta edizione uno degli eventi più suggestivi dell’estate recanatese: “I Poeti sul Colle”. La prima di tre serate, in programma domenica 24 luglio sull’Orto del Colle dell’Infinito, con inizio alle 21,15, vedrà la presentazione dell’antologia “La Poesia delle Marche” curata da Guido Garufi. Il critico Roberto Galaverni in un convegno a Rimini ha individuato le Marche come uno dei tre poli principali della poesia italiana contemporanea, insieme a Milano e Roma. Guido Garufi per la terza volta lavora ad una antologia sulla poesia marchigiana, la prima insieme a Remo Pagnanelli e le altre due da solo.

«Le Marche non si distinguono per una linea di ricerca con tratti comuni come avviene ad esempio per la Lombardia: infatti, in quel caso, si può parlare di una linea lombarda – si legge in una nota degli organizzatori – . Ma si distinguono per la quantità ed il valore degli autori e per il loro restare fermi nella regione di residenza dopo la diaspora del dopoguerra e oltre, ai tempi dunque di Paolo Volponi e Franco Mattacotta. Guido Garufi che pure ha messo in rilievo gli autori canonici della Regione, come Gianni D’Elia, Eugenio De Signoribus, Umberto Piersanti e Francesco Scarabicchi, è anche arrivato ad antologizzare gli autori più recenti. Nell’ultima sezione ha indicato, senza mettere i testi, vari nomi sui quali scommettere. I marchigiani, in genere, non conoscono questo strano miracolo poetico della Regione che accompagna i miracoli industriali della calzatura e del mobile. In una terra come la nostra, così divisa per dialetti e costumi, la poesia rappresenta un elemento importante di identità. Siamo convinti che proporre questo libro è un atto importante che travalica lo stesso notevole valore letterario ed acquista una risonanza sociale e civile».

I prossimi appuntamenti de “I Poeti sul Colle” in programma mercoledì 10 agosto con la presentazione dell’Antologia “Il Tempo” di poeti italiani nel Regno Unito a cura di Luca Paci e sabato 27 agosto con Daniele Piccini in “Un soffio nel Creato”. L’ingresso all’Orto sul Colle dell’Infinito è dall’ ex Convento di Santo Stefano (Centro Mondiale della Poesia) in Piazzale Franco Foschi (già Pzz.le S. Stefano) a Recanati. Ingresso libero, non occorre prenotazione. Info allo 071/7570604 dalle 9,30 alle 13,30.

