BASEBALL - I maceratesi arrivano nel migliore dei modi al big match casalingo contro Grosseto in programma sabato

L’Hotsand Macerata prosegue la marcia di avvicinamento al big match di sabato prossimo contro il Grosseto, conseguendo un doppio successo contro il Nettuno Academy. Le vittorie per 13-2 e 9-3 permettono a Splendiani e compagni di mantenere il primato in classifica.

Contro i laziali, terza forza del girone, costretti alla vigilia a vincere almeno un confronto per non essere risucchiati nei bassifondi della classifica della poule salvezza della serie A, gara 1 si mantiene sui binari di parità per le 4 riprese iniziali, prima che i maceratesi sfoderino tutto il proprio potenziale offensivo, dilagando con tutti i loro effettivi: in evidenza Javier Lopez, autore di 3 valide, con 2 battute da 3 basi, che gli permettono di raggiungere l’invidiabile valore di 409 in media battuta.

Giungono così 5 punti al quinto attacco ed altri 7 al sesto, per effetto dei quali il match termina a vantaggio dei locali per manifesta superiorità alla settima ripresa. Da segnalare il primo fuoricampo della stagione per Exposito, impiegato come DH, ed inoltre la convincente prestazione di Torres, schierato per la 2° volta come lanciatore partente: 7 eliminazioni al piatto e 3 valide concesse in 5 innings completi, il suo score. La 2° partita resta saldamente in mano alla Hotsand per tutta la sua durata, con i maceratesi che concedono alla squadra tirrenica soltanto poche e isolate occasioni insidiose. I biancorossi collezionano 10 valide che fruttano 3 marcature, rispettivamente al terzo e quinto attacco e altre 3 nel finale di gara. Sul monte Frank Lopez ancora una volta dimostra tutta la sua bravura e il suo valore, imponendosi con 8 eliminazioni al piatto, 1 base ball e 3 valide concesse in 6 riprese lanciate.

Come detto, ora si apre la vigilia della sfida casalinga di sabato prossimo (alle 15,30 e 20,30) contro il Big Mat Grosseto del coach Cappuccini, che nello scorso fine settimana si è facilmente sbarazzato del Torre Pedrera, Un confronto tra squadre di valore, appaiate al vertice con dieci vittorie e due sconfitte, che si contendono il primato nel girone.

