Dopo 40 anni in Comune

va in pensione Domenico Morelli

VALFORNACE - Il sindaco Citracca ha consegnato una targa di congedo al dipendente in occasione del suo ultimo giorno di lavoro

13 Luglio 2022 - Ore 10:52 - caricamento letture

Cerimonia in onore di Domenico Morelli, neo pensionato dopo 40 anni spesi al servizio del Comune di Fiordimonte prima e Valfornace poi. Assunto nel 1982, ha affiancato numerose amministrazioni nel corso della carriera, fatto questo che non lo ha sottratto alla vita sociale della comunità, assumendo da diversi anni l’incarico di presidente della Pro Loco di Fiordimonte. Particolarmente sentiti gli auguri del sindaco Massimo Citracca, che ha condiviso con Morelli almeno dieci anni di lavoro, prima come amministratore di Fiordimonte ed oggi a Valfornace, il primo cittadino gli ha anche consegnato una targa di congedo. A lui sono andati gli auguri dei colleghi e di tutta l’amministrazione comunale di Valfornace.

