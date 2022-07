Litiga con la moglie,

tenta di uccidersi col gas di scarico:

salvato grazie al gps dell’auto

TREIA - I carabinieri sono riusciti a trovare la vettura di un 40enne. L'uomo era svenuto vicino alla marmitta: portato in ospedale

Litiga con la moglie, esce di casa minacciando il suicidio e i carabinieri lo trovano grazie al Gps: aveva tentato di uccidersi col gas di scarico della sua vettura. Una tragedia evitata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. I fatti sono avvenuti ieri notte, a Treia. C’è stata una lite tra marito e moglie, poi un 40enne è uscito di casa e ha preso l’auto. Nell’andarsene ha detto alla moglie che voleva farla finita. Da qui l’allarme con i carabinieri che si sono messi alla ricerca del 40enne. Decisiva la localizzazione dell’auto tramite il Gps della compagnia di assicurazioni. Questo ha isolato la zona in cui l’auto si trovava. I carabinieri si sono messi a cercarla e alla fine l’hanno trovata, nascosta in una zona isolata, il motore acceso. Il 40enne era svenuto vicino alla marmitta dell’auto, stava respirando il gas di scarico. I militari lo hanno allontanato e prestato i primi soccorsi per farlo respirare. Nel frattempo hanno chiamato il 118. Il personale dell’emergenza ha portato l’uomo intossicato in pronto soccorso.

(Gian. Gin.)

