I maceratesi nel gotha del calcio

attendono di conoscere il loro futuro.

Due 18enni si allenano con Samp e Perugia

MERCATO - Tutti gli scenari possibili per i professionisti nati in provincia e impegnati nei principali campionati. Da Bonaventura e Melchiorri in ritiro rispettivamente con Fiorentina e Perugia a Felicioli che ha rescisso con il Venezia. Fari puntati anche sul giovane portiere civitanovese Tantalocchi, che si allena con la Sampdoria, e sul pollentino Seghetti agli ordini di mister Castori

12 Luglio 2022 - Ore 17:01 - caricamento letture

di Andrea Cesca

I campionati dilettantistici hanno emesso gli ultimi verdetti appena qualche settimana fa, tra i professionisti è già tempo di ritiri ed amichevoli. Ma non tutti i calciatori maceratesi impegnati nei massimi palcoscenici nazionali sono certi del proprio futuro. Sulla panchina del Perugia in Serie B, come è noto, da questa stagione siede Fabrizio Castori (leggi l’articolo), uno degli allenatori più vincenti del panorama calcistico nazionale.

A Pieve di Cadore, sede del ritiro pre campionato del sodalizio umbro, sono saliti anche Federico Melchiorri, di ritorno dal prestito alla Spal e il giovanissimo Alessandro Seghetti, classe 2004. Originario di Pollenza (leggi l’articolo), ha mosso i primi passi con la Robur Macerata poi dal Tolentino ha spiccato il volo. Melchiorri ha un altro anno di contratto con il Perugia, Castori che lo conosce bene ha già manifestato l’interesse a tenerlo con se, ma bisognerà convincere il presidente Massimiliano Santopadre.

Nella Fiorentina di Vincenzo Italiano che si trova a Moena c’è Giacomo Bonaventura, per la terza stagione di fila in maglia viola. Rimanendo in Serie A, grande soddisfazione ha suscitato a Civitanova la convocazione di Elia Tantalocchi. Il giovane portiere, classe 2004, era approdato alla Sampdoria lo scorso anno dalla Fermana (leggi l’articolo) ed i doriani hanno esercitato il diritto di riscatto. Tantalocchi ha giocato con l’Under 18 blucerchiata, ma potrebbe essere promosso con la Primavera e, intanto, si allena con Audero, Falcone e Ravaglia sotto lo sguardo attento di Marco Giampaolo.

Proprio nelle ultime ore Gianfilippo Felicioli, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha risolto il contratto che lo legava al Venezia.

Lo scorso campionato con la maglia dell’Ascoli (leggi l’articolo) è stato molto sfortunato per l’esterno sinistro di Fiuminata al quale sarebbero interessate Reggina e Cosenza, che si sta allenando al Maurelli di Sarnano, sede della preparazione precampionato. Il difensore Omar Khailoti terminata la stagione in prestito alla Carrarese è tornato al Bologna, ma non ha iniziato la preparazione agli ordini di Sinisa Mihailovic che lo ha fatto esordire in Serie A contro l’Inter (leggi l’articolo). Khailoti, che ha risposto alla convocazione della nazionale Under 23 del Marocco, sembra destinato all’Imolese, in Serie C, con il quale i felsinei avrebbero stretto un rapporto di collaborazione.

Il direttore sportivo e allenatore del New England Revolution, Bruce Arena, parlando con i media ha già avuto parole di elogio per Giacomo Vrioni approdato negli Stati Uniti (leggi l’articolo) dopo il titolo di capocannoniere conquistato nella Bundesliga austriaca. Oltreoceano si trova anche il civitanovese Michele Paolucci, precisamente in Canada con il Manitoba, dove svolge il doppio ruolo di attaccante e dirigente.

Nella Recanatese di Giovanni Pagliari che sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C hanno già ottenuto la conferma Alessandro Sbaffo e Luca Senigagliesi.

Bisognerà aspettare qualche giorno per conoscere la futura destinazione di Nicola Malaccari, che ha indossato la fascia di capitano nelle ultime stagioni al Gubbio, di Davide Mordini, tornato per fine prestito alla Fermana dal Teramo e di Alessio Vrioni, che ha trovato poco spazio con l’Ancona Matelica nell’ultimo campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA