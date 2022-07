Colpito da un malore improvviso,

muore il giudice Fanuli

LUTTO - Era il presidente del tribunale di Pesaro, conosciutissimo e considerato uno dei migliori giuristi

7 Luglio 2022 - Ore 14:16 - caricamento letture

Morto il giudice Giuseppe Luigi Fanuli, era il presidente del tribunale di Pesaro e ha avuto un malore questa notte nella sua casa.

Quello che è successo è stato scoperto questa mattina. Persona conosciutissima e molto apprezzata da tutti i colleghi e dagli avvocati, era un uomo dall’impegno instancabile e una vera mente giuridica. A Macerata aveva lavorato alla fine degli anni Novanta come sostituto procuratore. Poi ha lavorato con numeri da record al tribunale di Fermo e alla Corte d’appello di Ancona. Proprio il lavoro svolto alla Corte d’appello di Ancona così come a Fermo dove aveva diretto la sezione penale lo ha fatto conoscere come uno dei migliori giuristi in Italia portando entrambi questi tribunale ad essere tra i più efficienti in Italia. È stato anche autore di diverse pubblicazioni. Aveva una casa a Treia e abitava a Pesaro e proprio a Pesaro è stato trovato senza vita questa mattina.

(Gian. Gin.)

(Servizio in aggiornamento)

