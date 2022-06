Le donne del comitato consultivo

alla mostra dedicata a Tulli

MACERATA - Accompagnate dalla professoressa Paola Ballesi, curatrice dell’allestimento insieme a Giuliana Pascucci, hanno visitato le sale in cui sono esposti 42 dipinti, 17 ceramiche e due sculture

20 Giugno 2022 - Ore 13:24 - caricamento letture

Le componenti del comitato consultivo tutto al femminile, istituto dalla consigliera provinciale di parità Deborah Pantana, hanno visitato la mostra “Vitalismi”, tributo dedicato a Wladimiro Tulli, in corso a Palazzo Buonaccorsi a Macerata fino al 26 giugno. Accompagnate dalla professoressa Paola Ballesi, curatrice dell’allestimento insieme a Giuliana Pascucci, le componenti del comitato hanno potuto visitare le sale in cui sono esposti 42 dipinti, 17 ceramiche e due sculture, oltre a un’appendice all’interno della collezione permanente del Novecento allestita con opere di proprietà del museo e di collezionisti che hanno apprezzato e goduto del suo inesauribile estro creativo. «Siamo rimaste affascinate da questa mostra – commenta la consigliera di parità Deborah Pantana – che rappresenta un omaggio dovuto a un artista che ha dedicato il suo cuore a Macerata. Ringraziamo la professoressa Ballesi per averci accompagnato e raccontato nel dettaglio la storia di ogni opera, pezzi straordinari che rappresentano una parte della grande collezione di Tulli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA