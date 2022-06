Due campioni della comicità italiana

all’arena San Francesco:

sul palco Gigi&Andrea

MORROVALLE - Sabato 11 giugno, alle 21, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato ripercorreranno i migliori momenti della loro carriera

Due dei campioni della comicità italiana saranno di scena, sabato 11 giugno, all’arena San Francesco. Alle 21, infatti, sul palco saliranno Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, per tutti semplicemente Gigi&Andrea. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Trodica con il patrocinio del comune di Morrovalle. «Un duo che non ha bisogno di grandi presentazioni – scrive l’amministrazione -. Da quasi mezzo secolo la loro ironia ha conquistato il pubblico in maniera trasversale, attraversando epoche e generi per arrivare fino ai giorni nostri. Gli anni d’oro della coppia bolognese sono stati però certamente gli Ottanta, quando hanno iniziato a spopolare tra tv e cinema: tra i programmi cui hanno preso parte ci sono “Hello Goggi” (1981), “Supersanremo” (1985) e “Bellezze al bagno” (1991), mentre al cinema hanno lavorato con i maestri della commedia all’italiana, diventando vere icone della loro epoca con “L’allenatore nel pallone” di Sergio Martino (1984), “I Pompieri” di Neri Parenti (1985) e “Rimini Rimini” di Sergio Corbucci (1987) – conclude l’amministrazione -. Dopo anni in cui le loro carriere artistiche hanno proseguito autonomamente, ritornano di nuovo insieme in un live show che ripercorre i migliori momenti della loro carriera».

Prevendita biglietti all’Euronics City di Morrovalle, via Dante 105. Telefono: 0733564289.

