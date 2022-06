Tentato omicidio in corso Cavour,

a giudizio i presunti aggressori

MACERATA - Un giovane padre era stato vittima di un violento pestaggio nel gennaio del 2021. Oggi si è svolta l'udienza davanti al Gup. C'è un nuovo imputato mentre un 23enne indagato in precedenza è uscito dal procedimento

1 Giugno 2022 - Ore 17:49 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Tentato omicidio in corso Cavour, a Macerata: rinviati a giudizio i due presunti aggressori. Vittima dell’aggressione un 37enne, Daniele V., che in seguito al pestaggio era finito in coma per sei giorni. Oggi si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice Domenico Potetti del tribunale di Macerata. Gli imputati sono Orges Falli, 35 anni, albanese, e Nazmir Jashari, 20, albanese, sono stati rinviati a giudizio. Inizialmente era stato indagato il 23enne Enrriko Jashari, che non fa più parte del procedimento.

I fatti risalgono al 16 gennaio del 2021 ed erano avvenuti a Macerata. Quella sera Daniele V. si trovava in corso Cavour quando era avvenuta l’aggressione (su cosa sia avvenuto e il perché di quel fatto dovrà far luce il processo).

Il 37enne, che all’epoca era da pochi mesi diventato padre, era stato aggredito con dei calci e una volta a terra gli aggressori gli avevano dato dei pestoni. «Una violenza cieca» era stata definita dagli inquirenti (le indagini sono state condotto dalla Squadra mobile di Macerata).

Falli e Enrriko Jashari, individuati nel corso delle indagini come aggressori, erano stati arrestati e in seguito scarcerati dal tribunale del Riesame. Il nome di Nazmir Jashari nell’indagine è entrato in seguito e ora è lui ad essere sotto accusa insieme a Falli. La procura (oggi l’accusa era sostenuta dal pm Rosanna Buccini) contesta ai due imputati il tentato omicidio. Secondo l’accusa i due imputati con una terza persona rimasta sconosciuta avevano colpito con calci e pugni alla testa e al torace il 37enne che era stato aiutato dall’intervento di alcune persone che secondo l’accusa avevano evitato il peggio. Le lesioni riportate dal 37enne erano state comunque particolarmente gravi e la prognosi è di oltre 40 giorni. Daniele V. era stato ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona e lì per sei giorni era rimasto in coma. Oggi il rinvio a giudizio. Il processo si aprirà al tribunale di Macerata il 6 marzo del 2023. I due imputati sono difesi dagli avvocati Vando Scheggia, Marielvia Valeri e Mirela Mulaj. Non c’è stata costituzione di parte civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA