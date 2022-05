Tragica caduta nel vuoto,

muore ragazza di 18 anni

MORROVALLE - La ragazza è stata soccorsa e portata in ospedale, ma non si è ripresa. Il dramma si è consumato intorno alle 21,15 di questa sera a Trodica. Sul posto i carabinieri per accertare l'accaduto

Precipita da un parapetto della casa in cui vive, muore a 18 anni dopo una disperata corsa in ospedale per cercare di salvarle la vita. Il dramma si è consumato intorno alle 21,15 di questa sera a Trodica di Morrovalle. La tragedia, su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, si è consumata in via Macchiavelli. La ragazza è caduta nel vuoto dal terzo piano della casa dove vive con la famiglia ed è precipitata da una altezza di 7, 8 metri circa. Sarebbero stati i familiari stessi ad accorgersi di quello che era accaduto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la situazione sin da subito è parsa disperata. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Civitanova. Ma non si è ripresa ed è morta. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quello che è accaduto. Una ipotesi dei militari, che al momento è al vaglio, è che possa essersi trattato di un gesto volontario.

