Matelica tiene a distanza l’Elfa

Simone Lori segna dalla bandierina

Tris salvezza dell’Urbis Salvia

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Le prime della classe impattano 2 a 2, i biancorossi mantengono il vantaggio di sette punti sui biancoazzurri. Il centrocampista classe 2002 decide in favore della Folgore Castelraimondo il derby con il Pioraco. Curzi, Grassi e Monteverde trascinano gli arancioblu di Cervelli nello scontro diretto con l'Elpidiense Cascinare

3 Maggio 2022

di Michele Carbonari

Il Matelica tiene a debita distanza l’Elfa Tolentino e consolida il vantaggio di sette punti che la conferma capolista solitaria del girone C di Prima categoria.

Nell’11esima giornata di ritorno i biancorossi di Bartoccetti si salvano nel finale (Girolamini) in casa dei ragazzi di Eleuteri, che conducevano trascinati dalla doppietta di Massucci (rigore e punizione), dopo essere andati sotto in virtù del gol di Carletti Orsini maturato sugli sviluppi di un angolo. Il tutto, accaduto nella ripresa. Vincono le dirette inseguitrici Casette Verdini e Montemilone Pollenza, che avvicinano il secondo posto. Gli amaranto di Lattanzi conquistano l’11esimo risultato utile di fila grazie alla vittoria per 2 a 1 sul San Claudio (vano il momentaneo pareggio di testa di De Santis), steso dai gol di Ramadori, servito da Cirulli, il quale poi gonfia la rete di sinistro, imbeccato da Russo. Gli uomini di Cotica invece espugnano all’inglese la tana del Cska Amatori Corridonia: decisiva la coppia gol Maccioni-Garbuglia. Rallenta invece l’Appignanese, che chiude a reti inviolate fra le mura amiche contro il Camerino.

Ormai al sicuro il trio Caldarola, Settempeda e Folgore Castelraimondo, forti degli ultimi successi casalinghi. I biancorossi di Dell’Erba calano il poker al fanalino di coda San Biagio: determinanti le doppiette di Duca e di Fabbrizi. I biancorossi di Ruggeri, invece, mostrano la manita al Villa Musone (vani i centri dei fratelli Emanuel e Lorenzo De Martino) trascinati dalla cooperativa del gol composta da Forresi (sugli sviluppi di un corner), Farroni (finalizza un’azione corale), Panicari (rasoterra), Mariselli (da fuori) e Broglia (punizione). Un altro gol direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo di Simone Lori regala ai biancoazzurri di Carucci (positivo al Covid, in panchina Gaetano Lori, padre dei giocatori Giacomo e Simone stesso) il derby contro il Pioraco. Compie un passo importante verso la salvezza anche l’Urbis Salvia, che di fronte al proprio pubblico cala il tris all’Elpidiense Cascinare nello scontro diretto: a segno Curzi (servito da Pettinari), Grassi (di testa su cross di Moschetta) e Monteverde (rasoterra da fuori area).

La top 11 (4-3-3): Grifi (Casette Verdini); Fede (Camerino), Pagliarini (Montemilone Pollenza), Mulinari (Settempeda), Girolamini (Matelica); Ciuffetti (Pioraco), S. Lori (Folgore Castelraimondo), De Santis (San Claudio); Duca (Caldarola), Massucci (Elfa Tolentino), Carboni (Appignanese). All.: Cervelli (Urbis Salvia).

Il personaggio della settimana: Simone Lori (Folgore Castelraimondo). Il giovane centrocampista classe 2002 realizza il secondo gol in prima squadra, in fotocopia al primo: direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, questa volta con il padre Gaetano in veste di allenatore (mister Carucci positivo al Covid). Decide uno scontro diretto contro nel derby con il Pioraco e regala la salvezza al club castellano.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (11esima giornata di ritorno):

Caldarola – San Biagio 4-1

Cska Amatori Corridonia – Montemilone Pollenza 0-2

Appignanese – Camerino 0-0

Casette Verdini – San Claudio 2-1

Elfa Tolentino – Matelica 2-2

Folgore Castelraimondo – Pioraco 1-0

Settempeda – Villa Musone 5-2

Urbis Salvia – Elpidiense Cascinare 3-0

CLASSIFICA: Matelica 57, Elfa Tolentino 50, Casette Verdini 49, Montemilone Pollenza 47, Appignanese 45, Caldarola 40, Settempeda 37, Folgore Castelraimondo 35, Urbis Salvia e Camerino 32, Elpidiense Cascinare 29, Villa Musone 26, Pioraco 24, Cska Amatori Corridonia e San Claudio 23, San Biagio 19.

