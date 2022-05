Calciatori e dirigenti si ritrovano

a 23 anni dalla vittoria del campionato

PETRIOLO - I protagonisti della promozione in Prima categoria nella stagione 1998/1999 si sono incontrati per una giornata all'insegna dei ricordi

3 Maggio 2022 - Ore 09:25 - caricamento letture

Reunion a Petriolo per i 23 anni dalla vittoria del campionato di Seconda Categoria nella stagione 1998/1999. I componenti della squadra Petriolese San Marco di allora si è ritrovata nel segno del grande spirito di gruppo che ha caratterizzato in quegli anni la compagine rossoblù.

Gruppo che ottenne una prima storica promozione in Prima Categoria per una società fondata negli anni Cinquanta. Tra saluti, risate, ricordi e momenti emozionanti, aneddoti, vecchie foto e ritagli di articoli di giornale dell’epoca e un piacevole momento conviviale, fortemente voluto dal giocatore più rappresentativo di quella rosa, Roberto Santini (classe 1959, che ha militato anche tra i professionisti), giocatori e dirigenti si sono ritrovati sabato 30 aprile per celebrare e ricordare con grande emozione l’entusiasmante vittoria del campionato restato nella storia sportiva petriolese.

Presenti erano l’allenatore-giocatore Fabrizio Cesetti poi Roberto Santini, Florindo Repupilli, Fabrizio Tombesi, Matteo Matteucci, Ubaldo Ferretti, Andrea Magnamassa, Andrea Ugolini, Christian Barbera, Alessandro Viti, Umberto Secchiari, Giammaria Montecchia, Paolo Contigiani, Massimiliano Contigiani, Rossano Tombesi, Vincenzo Pazzarelli, Renzo Renzi, Luigi Tedeschi, Walter Salvucci e Maurizio Vissani. Presenti anche l’encomiabile Presidente di allora della Petriolese San Marco, Ermanno Lattanzi, ed il dirigente Stelvio Montecchia.

