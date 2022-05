«Non solo fashion o cucina, uso i social

per aiutare i lavoratori

nel mondo dei concorsi pubblici»

CORRIDONIA - Elisa Sbarbati, 34enne laureata in Giurisprudenza, ha fondato con un'amica un gruppo Facebook con cui fa da guida e aggiorna sulle assunzioni: «È nato per caso ma è una materia che seguo per passione. Mi fa piacere risolvere le problematiche degli altri. Fanno segnalazioni, non trovano risposta e quindi scrivono»

2 Maggio 2022 - Ore 09:29 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Un gruppo su Facebook come informativa, guida e aggiornamento sulle assunzioni dei concorsi pubblici nazionali. È ciò che ha creato Elisa Sbarbati, 34enne di Corridonia laureata in Giurisprudenza, insieme ad un’amica laziale, Laura Di Passio, conosciuta mentre partecipava proprio ai concorsi. “Idonei concorsi Ripam e nazionali” è il nome del gruppo che ad oggi conta quasi 3mila iscritti in tutta Italia.

«L’anno scorso, durante la riforma Brunetta, tramite i social sono nati dei comitati spontanei di partecipanti, che hanno ottenuto una modifica parlamentare. Osservando e partecipando ai concorsi, essendo appassionata della materia, a gennaio di quest’anno ho deciso di aprire questo gruppo che si occupa delle uscite delle graduatorie. Ne esistono già sulla preparazione e sullo studio, quindi sulla fase precedente. Questo invece è pensato per il post, nella fase in cui le persone vogliono sapere come muoversi dopo. È la fase che precede la presa di servizio – spiega Elisa Sbarbati -. Grazie alla collaborazione dell’Unione Sindacale di Base riusciamo a dare informazioni. Facciamo da tramite fra i vincitori dei concorsi e i sindacati stessi. Organizziamo incontri online in cui i partecipanti possono fare domande sull’assunzione, sulle sedi. Trattiamo anche il discorso della rivendicazione agli scorrimenti delle graduatorie visto che ci troviamo in una situazione di sottorganico. Nell’immaginario comune sembrerebbe il contrario, ma le statistiche confrontate agli Stati europei rispetto alla popolazione, mostrano che in Italia c’è un numero inferiore di assunzioni. Dal 2008 c’è stato il blocco dei turnover. Ora sono riprese, ma sono insufficienti. Si chiedono incontri con parlamentari o esponenti della maggioranza per avere la possibilità scorrere la graduatoria e quindi avere ulteriori assunzioni».

Dietro l’attività di Elisa Sbarbati e della collega laziale c’è molto impegno, una fase preparatoria che prevede incontri con i sindacati e con i candidati per capire le varie esigenze. «Organizziamo classiche assemblee e riunioni su Meet per fare domande e coinvolgere attivamente i partecipanti – aggiunge Sbarbati – La maggior parte di queste persone già lavora, quindi non ha tempo di seguire eventuali sviluppi. Se ci sono novità io le condivido, metto fuori le informative sindacali e tutto ciò che si può rendere pubblico. Ci sono anche gruppi Telegram, tutta una rete social che permette di seguire e facilitare lo scambio informativo. Oggi ci sono i fashion blogger o spazi ad esempio dedicati alla cucina. Io penso che si possono utilizzare queste piattaforme anche per altro, come i concorsi. C’è molta partecipazione e un buon riscontro – conclude la 34enne di Corridonia -. La mia prospettiva è quella di lavorare nella pubblica amministrazione, ma spero di poter portare avanti anche l’attività nel gruppo, compatibilmente con gli impegni di lavoro. Dovrò organizzarmi. È nato per caso ma è una materia, quella del diritto dei lavoratori, che mi piace e che faccio per passione. Mi fa piacere risolvere le problematiche degli altri. Fanno segnalazioni, non trovano risposta e quindi scrivono. Io non sono sindacalista ma faccio da tramite. Di solito l’attività sindacale si rivolge di più a chi già lavora, ma credo chi sia anche un modo per avvicinare il sindacato stesso verso chi deve entrare nel mondo del lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA