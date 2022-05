Elezioni Rsu, la Uil Fpl:

«Quasi raddoppiato i consensi

rispetto al numero di iscritti»

SINDACATI - Il segretario regionale, Marcello Evangelista sottolinea che in particolare «abbiamo registrato un risultato molto lusinghiero in Area Vasta 3. Sul tavolo ci sono temi molto importanti. Speriamo che d'ora in avanti tutti i sindacati sappiano parlare con una voce sola»

2 Maggio 2022 - Ore 16:13 - caricamento letture

«Grande soddisfazione all’indomani della comunicazione dei risultati definitivi delle elezioni per il rinnovo dei delegati Rsu», a dirlo la Uil Fpl di Macerata con il suo segretario regionale, Marcello Evangelista e i delegati eletti in Area vasta 3. Un risultato «lusinghiero riportato soprattutto in Sanità, nell’Area Vasta 3.

Un risultato niente affatto scontato e che sa dello straordinario visto il clima ostile e di forte contrapposizione che abbiamo registrato in questa competizione elettorale probabilmente per essere stati un sindacato che ha sempre preso posizioni decise, mai ambigue o di comodo. Con i nostri 435 voti ricevuti non solo abbiamo consolidato tutti i nostri seggi guadagnati nella passata edizione quando in un sol colpo ne abbiamo conquistati ben 5, ma abbiamo ancora una volta quasi raddoppiato i consensi rispetto al numero degli iscritti».

Un risultato quello della Uil Fpl sottolinea: «in queste ore sta riprendendo il confronto su questioni molto sentite dagli oltre 2.800 lavoratori del comparto sanità. Lo facciamo non solo per ringraziare come hanno fatto gli altri tutti quelli che ci hanno votato ma soprattutto per ringraziare in particolare chi, pur non essendo iscritto Uil, ci ha scelto e sostenuto ancora una volta insieme a tutti i nostri iscritti. Un segnale forte che non può passare inosservato, non certo per noi. Un risultato che ci sprona a continuare in quell’azione sindacale intrapresa da anni che è stata e rimane alla base di quel cambiamento che si sta concretizzando nel sistema delle relazioni sindacali ma soprattutto nei contenuti di una negoziazione da cui tutti i lavoratori dell’Area Vasta 3 oggi più che mai si aspettano maggiore coerenza e trasparenza. A noi il compito di non deluderli».

Secondo il sindacato, sul tavolo ci sono molti temi importanti «bisognerà affrontarli uno alla volta con la dovuta attenzione a cominciare dalle premialità o dal diritto alla mensa e al buono pasto sostitutivo per tutti o dall’orario di lavoro o la mobilità. Non bisogna neanche tralasciare il fatto che sul tema delle verticalizzazioni come pure del riconoscimenti dei tempi di vestizione per chi opera nelle 12 abbiamo già posto alcune pregiudiziali molto forti e confidiamo che l’amministrazione voglia affrontare fattivamente anche queste tematiche e trovare in fretta soluzioni condivise che dovranno poter evitare per il futuro l’apertura di nuovi e inutili contenziosi in sede giudiziale che, come purtroppo molto spesso accade, oltre al danno per il personale purtroppo si trascinano dietro anche il danno per il bilancio aziendale. In questa ottica, il rispetto per i diritti dei lavoratori da parte di ogni dirigente e dell’amministrazione in generale come pure il rispetto degli impegni presi e degli accordi saranno la misura su cui continueremo a calibrare la nostra azione sindacale con l’auspicio che d’ora in avanti tutti i sindacati sappiano parlare una sola voce. Da questo dipenderà principalmente il fatto se le scelte dell’amministrazione verranno calate dall’alto o piuttosto condivise e fatte in piena trasparenza».

