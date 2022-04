“La pittura va al cinema”,

aprile con le opere

di Maria Teresa Pancella

CIVITANOVA - La rassegna d’arte contemporanea curata dall’associazione culturale Arte in sinergia con l’Azienda Teatri

13 Aprile 2022 - Ore 10:55 - caricamento letture

La pittura va al cinema, la rassegna d’arte contemporanea curata dall’associazione culturale Arte in sinergia con l’Azienda Teatri di Civitanova, vede una nuova artista in mostra. Aprile è dedicato a Maria Teresa Pancella, con le sue opere che sono in mostra per tutto il mese al cinema Cecchetti di Civitanova. L’inaugurazione della personale è avvenuta il 12 aprile ed è visitabile negli orari di apertura del cinema.

Maria Teresa Pancella è nata a Lanciano nel 1952 e si trasferisce nelle Marche nel 1984. Attualmente risiede a Civitanova dove vive e lavora. Ha insegnato discipline pittoriche al liceo artistico di Porto San Giorgio e al liceo artistico di Fermo. La sua pittura rivisita con uno stile personale i generi classici, usando in maniera non convenzionale le tecniche tradizionali, opera tramite gesti pittorici multipli che vanno dalla stesura liquida e trasparente dell’acrilico acquarellato, al tratteggio incrociato della sanguigna più realistico, alla visione simbolista ottenuta con impasti cromatici corposi e invadenti dell’olio. Sue opere sono state oggetto di varie collettive, le più recenti “Arte Venezia” rassegna d’arte contemporanea alla Scuola Grande San Teodoro di Venezia e “Confronti d’Arte” mostra itinerante di Arti Visive.

La rassegna La pittura va al cinema si articola con sei pittori per sei mesi, che da dicembre 2021 fino a maggio 2022 espongono all’ingresso del Cecchetti. Ecco la lista degli artisti che partecipano a La pittura va al cinema: Manuela Cerolini; Marisa Cesanelli; Moreno Corallini; Maria Teresa Pancella; Antonio Remonti; Lucia Spagnuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA