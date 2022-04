Specialisti in social media,

via al corso di formazione

LEZIONI - Presentato dalla Lacam di Matelica e finanziato dalla Regione, avrà una durata di 800 ore

12 Aprile 2022 - Ore 10:47 - caricamento letture

La Regione Marche ha ammesso a finanziamento il progetto di formazione Ifts (istruzione formazione tecnica superiore), presentato dall’ente di formazione Lacam con sede a Matelica. Il corso interamente gratuito, denominato: “Digital social media specialist”, prevede il rilascio della certificazione IV° livello, avrà durata di 800 ore, fra le quali 270 di stage tradizionale presso aziende ed enti del territorio regionale, per permettere la migliore offerta ai fruitori e con la novità un viaggio studio e di un viaggio studio-stage internazionale a Malta.

Il presidente dell’ente di formazione Lacam, Ivana Marchegiani dichiara: «I corsisti, attraverso questa specifica alta formazione, svilupperanno competenze operative di progettazione e realizzazione di sistemi tecnologicamente innovativi, attuali. Nel nostro Paese e soprattutto nelle Marche c’è la necessità di potenziare per offrire opportunità di lavoro e di migliorare, le proprie competenze che siano anche trasversali da poter utilizzare in diversi settori produttivi o per coloro che intendono mettersi in proprio. Agli allievi saranno dati i mezzi conoscitivi teorici e pratici, con docenti d’alto profilo professionale provenienti sia dal mondo accademico che da quello professionale, per inserirli al meglio in un sistema professionale. Partners del progetto sono: Unicam, il “A. Divini” di San Severino (sede del corso per la parte pratica), Cna della provincia di Macerata, Halley Informatica, la Federazione provinciale Coldiretti Macerata. Il corso prevede la modalità in e-learning e in presenza e le lezioni si svolgeranno il pomeriggio dal lunedì al venerdì. Possono presentare domanda di partecipazione al corso, scadenza il 19 di aprile, occupati, disoccupati, inoccupati. Posti previsti numero 25, 20 più 5 a carico dell’ente gestore. Sul sito www.scuolartiemestieri.com sono pubblicati i documenti e l’avviso pubblico con i dettagli. Sarà possibile ricevere ulteriori informazioni inviando un’email a: info@scuolartiemestieri.it o telefonando al 0737/470082.

