“Respiro e musica” al Politeama,

donazione da 3.500 euro

alla Fondazione Ospedali Riuniti

TOLENTINO - Sold out per l'evento organizzato dal Rotary

12 Aprile 2022 - Ore 12:53 - caricamento letture

Grande successo per l’evento scientifico e musicale con finalità benefiche “Respiro e musica”, organizzato dal Rotary Club Tolentino, con il patrocinio del Comune di Tolentino e dell’associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo-Its). Sold out al Politeama per l’iniziativa alla quale hanno collaborato in interclub anche il Rotary Camerino, Civitanova, Loreto, Macerata, Macerata “Matteo Ricci”, Montegranaro, Recanati.

L’originale spettacolo ha unito la musica e la divulgazione scientifica sulla salute del respiro e sulla pneumologia, specialità medica che si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie respiratorie e che ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia covid. L’idea è nata dalla passione per l’armonica a bocca del professor Stefano Gasparini, docente di Malattie respiratorie all’Università Politecnica delle Marche, che all’inizio della serata ha relazionato sull’argomento e poi si è esibito con l’armonica. Con lui sono saliti sul palco il maestro Marcello Colò ed il suo gruppo, “24 bit Voices Group” con la partecipazione straordinaria di Marco Postacchini, uno dei migliori sassofonisti italiani.

Durante lo spettacolo sono stati proposti brani incisi di recente su un cd dal titolo “Di ogni respiro puoi farne musica”, dedicato a tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati durante questi ultimi due anni per cercare di ridare il respiro ai tanti pazienti contagiati dal coronavirus. In particolare l’armonica a bocca è l’unico strumento a fiato in cui il suono viene generato non solo soffiando, ma anche aspirando, ed è per questo che in diversi centri al mondo l’armonica è utilizzata come mezzo per fisioterapia respiratoria in soggetti con malattie polmonari croniche.

Al termine della serata Ovidio Ciarpella, presidente del Rotary Tolentino, ho donato una somma di denaro pari a 3.500 euro, il ricavato dell’evento, al direttore scientifico della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona, Giorgio Ascoli Viterbo. «La somma donata verrà destinata proprio per la realizzazione di un progetto che vede la creazione di un Centro regionale, per le Marche, di riabilitazione respiratoria con l’utilizzo dell’armonica a bocca», dice il professor Stefano Gasparini che nel corso della serata ha evidenziato come la pneumologia sia stata rivalutata nel periodo della pandemia. Hanno preso parte all’evento anche il governatore del Distretto 2090, Gioacchino Minelli, nonché Francesca Marchesani, direttore Uoc Pneumologia dell’Ospedale di Macerata e presidente della sezione regionale Marche Aipo-Its.

Il Rotary Tolentino, inoltre, sostiene la famiglia ucraina ospitata nei locali, in piazza Marconi, sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Tolentino. Il club tolentinate ha donato agli amici ucraini, mamma, papà e tre bambini, un buono acquisto per generi alimentari da consumare in un supermercato tolentinate. I titolari di quest’ultimo, inoltre, hanno aggiunto una ulteriore piccolo contributo sempre per la medesima famiglia ucraina che così si aggiunge alla somma messa a disposizione dal Rotary Tolentino. La donazione del sodalizio tolentinate è avvenuta nella sede dell’Anc Tolentino. Oltre al presidente del Rotary Tolentino Ovidio Ciarpella e al segretario Carla Passacantando, erano presenti il capitano Giuseppe Losito, presidente dell’Anc Tolentino e coordinatore provinciale della stessa associazione, Loredana Piermattei in rappresentanza delle “Benemerite”, il generale Tito Baldo Honorati, ispettore regionale Anc. «Sono molto orgoglioso per questa iniziativa – spiega il generale Honorati – d’altra parte questa solidarietà fa parte del nostro crisma, della nostra formazione militare, anche il carabiniere cerca di aiutare nel contesto dove abita e sociale dove si trova. Questo bellissimo gesto mi lusinga perché mi dà ancora la conferma di quando la nostra associazione possa fare per la comunità, come del resto il Rotary Tolentino». E lo scorso 4 aprile è iniziato il corso “Mamme a scuola”, grazie al Rotary Tolentino, per insegnare la lingua italiana agli amici ucraini in città e nel territorio. Le lezioni sono state avviate nella sede dell’Anc Tolentino. “Mamme a scuola” è un progetto che il Rotary Tolentino aveva attuato anche nel passato, prima della pandemia, a favore delle mamme straniere che vivono a Tolentino e nei paesi limitrofi. La maestra è Daniela Rigobello. Sempre il Rotary Tolentino aprirà il prossimo 19 aprile un ambulatorio alle Terme Santa Lucia a favore dei bambini di età pediatrica ucraini per le necessità che non possono essere soddisfatte dal sistema sanitario nazionale.

