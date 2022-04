Investite mentre attraversano,

mamma e figlia al pronto soccorso

MACERATA - L'incidente in viale Carradori, la donna e la bimba di due anni sono state soccorse dall'ambulanza e trasportate per accertamenti all'ospedale

12 Aprile 2022 - Ore 09:57

Mamma attraversa la strada spingendo il passeggino con all’interno sua figlia di due anni, investite da una Lancia Musa condotta da un uomo residente a Corridonia. Fortunatamente senza gravi conseguenze l’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8 in viale Carradori a Macerata. Subito soccorse, mamma e figlia sono state trasportate dall’ambulanza con un codice verde al pronto soccorso per accertamenti vista la dinamica dell’accaduto. La polizia locale è intervenuta sul posto assieme agli operatori dell’emergenza e gli agenti si sono occupati di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e di disciplinare il traffico che, in orario di punta, ha subito inevitabili rallentamenti.

