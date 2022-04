Direttore di banca e grande sportivo,

è morto Casiano Tartufoli

CIVITANOVA - Cavaliere ufficiale, si è spento a 96 anni. Ha svolto la sua professione in diverse sedi della Bnl, tra cui Genova, Milano, Venezia e Ancona. E' stato consigliere nella Finanziaria regionale Marche. Nel 2000 la nomina di atleta dell'anno per aver vinto la prima edizione della regata Civitanova-Sebenico

Si è spento ieri sera a 96 anni il cavaliere ufficiale Casiano Tartufoli. Nato a Civitanova, ha lavorato per oltre 40 anni come direttore nelle sedi Bnl di Genova, Prato, Firenze, Milano, Treviso, Venezia, Perugia, Lecce, Cremona e Ancona. Sono i figli a ricordarlo in una biografia: «E’ stato agente di commercio, tassista a Milano, portuale a Genova e di corrispondente per il giornale “La Notte” di Milano. Dopo aver vinto due concorsi indetti dal Comune di Civitanova, uno per la direzione del mercato ittico, l’altro per la segreteria dell’istituto Corridoni, rinuncia al primo e diviene segretario del istituto. Poco dopo lascia l’incarico per indirizzarsi alla carriera bancaria e nel 1950 viene assunto alla Banca Nazionale del Lavoro di Genova. Dopo aver conseguito una specializzazione in discipline bancarie a Roma viene scelto per assumere molti ruoli dirigenziali nelle filiali più importanti in giro per l’Italia. Una volta in pensione, per i successivi dodici anni diviene consigliere di società di Leasing e di Factoring, assumendo anche l’incarico di consigliere per conto della Bnl nella Finanziaria Regionale Marche ad Ancona. Numerosi i suoi contatti e le sue amicizie con noti personaggi del settore economico-finanziario.

Nel suo excursus fu decorato con medaglia d’oro dalla Bnl quale premio di ininterrotta fedeltà al lavoro. Dalle più alte istituzioni dello Stato, nel 1969, fu nominato Cavaliere con decreto ministeriale a firma Saragat e Rumor e nel 1986 viene nominato Cavaliere Ufficiale a firma Cossiga e Craxi. Al di là dei suoi cinquant’anni di varie attività lavorative, lo sport in generale è stato il grande interesse delle sua vita: il mare, tennis, lo sci e la pesca su tutti. La vela è stata la sua prima passione sino ad età molto avanzata. Nel 2000 gli venne assegnata la nomina di atleta dell’anno dal Comune di Civitanova, per aver vinto la prima edizione della regata Civitanova-Sebenico. Per decenni ha fatto regate in diversi mari che circondano l’Italia. Sul Garda ha partecipato a ben sette mille miglia, a Trieste invece sono tre le partecipazioni alla storica Barcolana. Nonostante la lontananza dalla sua Civitanova, ha amato, in perenne nostalgia, la sua operosa città e la sua bella gente». Casiano Tartufoli lascia la moglie Maria Romana Orazi (Mietta) con la quale è stato coniugato per oltre 60 anni, i figli Eugenia (Genni) e Angelo e i nipoti. Il funerale si svolgerà domani, mercoledì, a Civitanova, partendo dalla casa funeraria Terra e Cielo per la chiesa di San Pietro e Paolo.

