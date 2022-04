Brasili nella storia del Monte San Martino,

blitz di Fabiani Matelica e Urbanitas Apiro

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - L'attaccante realizza un poker nel 7 a 1 con cui i ragazzi di Bottoni superano l'Union Calcio, confermandosi uno dei bomber più prolifici del club. La seconda forza del girone C cala il tris al Poggio San Marcello, mentre i rosanero battono di misura il Galassia Sport

12 Aprile 2022 - Ore 16:07 - caricamento letture

di Michele Carbonari

C’è la firma di Marco Brasili nel largo successo del Monte San Martino: 7 – 1 ai danni dell’Union Calcio. Il 30enne attaccante meraviglia il pubblico dello Stortini grazie ad un poker personale che rimarrà negli annali del club: rasoterra in area, semivolè, punizione e di testa (arrotondano il punteggio Palombi, Marconi e Peretti). Gli uomini di Bottoni si riprendono il secondo posto nel girone F di Terza categoria, irraggiungibile la capolista Usa Fermo 2021. Nel girone C esultano in trasferta entrambe le maceratesi. Il Fabiani Matelica mantiene la seconda piazza in virtù del tris contro il Poggio San Marcello (steso da Amore Bonapasta, Santucci e Vissani), mentre l’Urbanitas Apiro resta appena sotto la zona playoff dopo l’exploit di misura in casa del Galassia Sport (determinante Ciampichetti in avvio di gara). Nel girone E, invece, rallentano le prime della classe. Nonostante il pareggio nella tana della Giovanile Corridoniense, la leader Promos resta saldamente al comando: nella ripresa Cavalieri (di testa) risponde a Serafini (tiro a giro dal limite). Divide la posta in palio anche la prima inseguitrice Pievebovigliana, gli Amatori Appignano impongono l’1 a 1 finale: botta e risposta fra Impecora (penalty) e Raffaeli (in mischia). Nel secondo tempo, Lauteri (punizione all’incrocio) e Bellintani trascinano l’Union Picena nella vittoria fra le mura amiche contro il Serralta. Tris interno, invece, per l’Academy Civitanovese: la doppietta di Chierichetti (sul filtrante di Stoppo e su assist di Cellini) e il guizzo di Cerquetella piegano la Giovanile Nicolò Ceselli.

Il Camerino Castelraimondo resta in zona playoff ma non va oltre l’1 a 1 di fronte al pubblico amico con lo Sforzacosta, che passa in vantaggio nel primo tempo trascinato dalla rovesciata di Leoni. L’inerzia del match cambia nel recupero, quando gli ospiti restano in inferiorità numerica e i locali si salvano grazie al tirocross di Doe. Restano aggrappati agli spareggi promozione anche Lorese e Colbuccaro, che calano il tris. Gli uomini di Armini in casa contro il Boca Civitanova: a segno Del Gobbo, Boccanera e Basili. Mentre quelli di Francucci espugnano Corridonia nel derby. I ragazzi di Marcelletti si portano due volte in vantaggio trascinati dalla doppietta di Tirabassi, ma i biancocelesti ospiti ribaltano il punteggio grazie ai gol di Moretti (da fuori), Luciani (pallonetto) e Ginaj (rigore).

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (ottava giornata di ritorno):

Camerino Castelraimondo – Sforzacosta 1-1

Academy Civitanovese – Giovanile Nicolò Ceselli 3-0

Giovanile Corridoniense – Promos 1-1

Union Picena – Serralta 2-0

Lorese – Boca Civitanova 3-0

Pievebovigliana – Amatori Appignano 1-1

Corridonia Fc – Colbuccaro 2-3

CLASSIFICA: Promos 48, Pievebovigliana 39, Union Picena 39, Academy Civitanovese 37, Camerino Castelraimondo e Giovanile Corridoniense 35, Amatori Appignano e Lorese 34, Colbuccaro 33, Serralta 23, Sforzacosta 19, Giovanile Nicolò Ceselli 15, Boca Civitanova 8, Corridonia Fc 6.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (sesta giornata di ritorno):

Monte San Martino – Union Calcio 7-1

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 61, Monte San Martino 48, Nuova Faleria 46, Tirassegno 43, Ponzano Giberto, Montelparo e Atletico Monte Urano 40, Audax Montegiorgio 28, Servigliano e Save the Youths 24, Torrese 22, Lapedonese e Spes Valdaso 17, Union Calcio 12, Grottese 11, Campiglione Monte Urano 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (ottava giornata di ritorno):

Galassia Sport – Urbanitas Apiro 0-1

Poggio San Marcello – Fabiani Matelica 0-3

CLASSIFICA: Valle del Giano 49, Fabiani Matelica 42, Misa 41, Ostra e Real Vallone 38, Urbanitas Apiro 36, Rosora Angeli e Real Sassoferrato 34, Corinaldo 32, Renato Lupetti 19, Galassia Sport 18, Poggio San Marcello 15, Sant’Abbondio 6, Le Torri 5.

