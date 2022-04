Un timpano per la banda di Esine

“Insieme per gli altri”,

orchestra fiati alle terme di Boario

SOLIDARIETA' - Esibizione a favore dell'Avis di Esine in collaborazione con la sezione di Civitanova

11 Aprile 2022 - Ore 11:32 - caricamento letture

.

Musica e solidarietà: grandi emozioni sabato sera al concerto dell’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” nella splendida location delle Terme di Boario a favore della Sezione Avis di Esine in collaborazione con la Sezione Avis di Civitanova

L’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri” conosciuta ormai come la colonna sonora della solidarietà diretta magistralmente dal direttore artistico maestro Gianpiero Ruggeri si è esibita sabato sera alle Terme di Boario in un concerto di beneficenza a favore della Sezione Avis di Esine, a suggello del gemellaggio tra i paesi di Esine e Civitanova. «Gemellaggio al quale ormai anche noi ci sentiamo onorati di far parte» si legge in una nota dell’orchestra. Una magnifica serata in una splendida location, ricca di musica ed emozioni, alla presenza di un numeroso e appassionato pubblico.

Avvincenti le performance dei solisti dell’orchestra in particolar modo dei maestri Vincenzo De Angelis al sax soprano, Simone Tisba al Trombone e la splendida voce della vocalist Elettra Benedetto. Al termine della serata il Direttivo dell’Orchestra Fiati Insieme per gli Altri nella persona del presidente Gianni Silvi ha donato alla Banda Comunale di Esine un timpano professionale per le attività inerenti la scuola di musica.

«Un sentito e fraterno ringraziamento – prosegue la nota – va al Presidente della sezione Avis di Esine Riccardo Gianni, a Elena Ruggeri socia Avis di Esine, alla presentatrice Marilena Veraldi ed al sindaco di Esine Emanuele Moraschini per la magnifica ospitalità, a Chiara Cesaretti e Paola Parenti rispettivamente presidente e socia della Sezione Avis di Civitanova oltre a tutto il direttivo della Sezione Avis di Esine (BS) e a Claudio Morresi, presidente consiglio Comunale di Civitanova che con il loro impegno e dedizione hanno reso possibile la realizzazione dell’evento».

L’evento di sabato è stato il culmine di un percorso iniziato circa due anni fa con la città di Civitanova. Per questo motivo un sincero grazie va a tutta l’Amministrazione Comunale di Civitanova ed in particolar modo al sindaco Fabrizio Ciarapica i quali con lungimiranza hanno creduto nella nostra orchestra, ma soprattutto al connubio di musica e solidarietà. Infatti numerose sono state le manifestazioni a favore di associazioni di volontariato insistenti nel territorio civitanovese, ultimo evento il 19 marzo 2022 nello splendido teatro Annibal Caro a favore associazione Movimento per la Vita Sezione Civitanova.

«Dietro questa “mission”, non poteva non esserci il coinvolgimento ed il sostegno di alcune aziende del territorio, senza le quali non sarebbe stato possibile raggiungere i numerosi obbiettivi finalizzati, visto e considerato che l’orchestra si muove senza alcun contributo pubblico. Per tale motivo il direttivo dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”, unitamente alle associazioni di volontariato con cui abbiamo collaborato, ringrazia la sensibilità di quanti attraverso le loro aziende hanno creduto, credono e crederanno in questo ambizioso progetto: Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi (un ringraziamento particolare all’Ing. Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative solidali, Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata, Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata, Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano, Fabio Fiorani della Fina di Appignano, Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano, Gianluca Gasparrini di Mondo Infissi di Appignano, Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano, Ing. Juek Mosiewicz di Urbisaglia e del Dott. Angelo Calabrese di Civitanova delle Cantine Murola di Urbisaglia, Francesco Pellegrino della Logichem di Appignano, Enzo Marinacci di Casette d ‘Ete delle Grafiche Fioroni di Casette d Ete, Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata, Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino, Cesare Bisconti della Catmo Catering, Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano, Torquato Marchesini di Loro Piceno, Enrico Crucianelli della Crucianelli Resti Edil di Tolentino, Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro, Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia, Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino, Pietro Ciucciove’ del Vivaio Ciucciovè di Montecassiano».

Infine il grazie a tutti i musicisti ed ai nostri collaboratori, i quali con sacrifici e dedizione ci permettono di valorizzare tante Associazioni di Volontariato e sono direttore artistico Maestro Gianpiero Ruggeri, Dario Matteucci e Diego Brocani al Basso elettrico, Nazzareno Zacconi alla Chitarra elettrica e acustica, Angelo Sopranzi, Mirco Cingolani e Piero Pietrani, Bartoloni Gabriele e Cananà Tonio al clarinetto, Luca Gasparrini al corno, Giuliano Latini e Vanni Belfiore all’euphonium, Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani alle percussioni ,Francesco Carducci, Alessia Ronconi, Daniele Bolletta e Beccacece Gloria al Sax Contralto; Sergio Giuli e Enzo Ronconi al sax baritono; Francesco Spinelli, Emiliano Bastari (vice Maestro) e Giampaoletti Gabriele e Roberto Benigni al sax tenore; Vincenzo De Angelis sax Soprano e sax contralto; Francesco di Mauro, Gianni Pierucci; Filippo Ronconi e Lorenzo Mainardi alla tromba; Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli al trombone; Matteo Pio Borazio flauto di Pan; Elettra Benedetto Vocalist. Al luogotenente Giovanni Colucci per aver ideato il logo “Giessegi per il Sociale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA