Un alloggio per le donne

vittime di violenza

MACERATA - Continua l’impegno di Poste Italiane nel capoluogo, con il progetto “Autonomia abitativa donne vittime di violenza”. L’appartamento dispone di 4/5 posti letto, a seconda della presenza o meno di figli

11 Aprile 2022 - Ore 13:42 - caricamento letture

Continua l’impegno di Poste Italiane a Macerata per i valori di inclusione sociale e l’attenzione per le donne vittime di violenza con il progetto “Autonomia abitativa donne vittime di violenza” nell’ambito dei progetti di sostenibilità.

Quello di Macerata è uno dei dieci alloggi appartenenti al patrimonio immobiliare di Poste Italiane, da destinare attraverso il comodato d’uso gratuito alle donne, spesso con figli minori, che si trovano in condizione di particolare disagio economico. L’obiettivo è quello di supportarle e accompagnarle nel percorso di reinserimento sociale insieme alle operatrici dei centri antiviolenza della rete “D.i.Re” (Donne in Rete contro la violenza). Le Marche sono una delle nove regioni coinvolte nel progetto, nel quale ha svolto un ruolo chiave la partnership, oltre che con la Rete nazionale antiviolenza, con Donne e Giustizia, Centro antiviolenza del territorio che fa parte proprio di “D.i.Re”. L’appartamento di Macerata dispone di 4/5 posti letto, a seconda della presenza o meno di figli, i percorsi che si attiveranno durante i cinque anni di comodato d’uso saranno circa 25, per un totale di 200 percorsi in tutta Italia per la durata dell’intero progetto.

«Grazie al sostegno di Poste Italiane, l’associazione Donne e Giustizia di Ancona, attiva dal 1984 al fianco delle donne vittime della violenza maschile, ha da oggi un importante strumento in più – dichiara Margherita Carlini, responsabile dell’organizzazione aderente all’associazione “D.i.Re” -. Possiamo infatti fornire un sostegno concreto, per quelle specifiche situazioni in cui, non avere un alloggio rappresenta un importante deterrente per la donna ed i minori, ad emanciparsi dalla condizione di maltrattamento. Per questo ci sentiamo profondamente grate, a nome nostro e delle donne che potranno dirsi libere anche grazie a questo specifico aiuto».

«Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la consegna dell’immobile aziendale alla realtà associativa del terzo settore Ancona che opera sul territorio a supporto delle donne vittime, con l’obiettivo di modificare nella società la percezione del fenomeno della violenza maschile sulle donne – dice Massimiliano Monnanni, responsabile Rsi -. Poste Italiane è fermamente determinata ad operare in maniera proattiva al loro fianco in questa battaglia culturale, anche attraverso un concreto sostegno in termini di responsabilità sociale d’impresa attraverso il progetto dell’autonomia abitativa, economica e sociale delle donne vittime di violenza con i loro figli, unico vero antidoto al ripetersi di tale fenomeni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA