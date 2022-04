Paolo Serafini e Angelo Ventrone

illustrano la “Prima grande guerra”

MACERATA - Si è tenuto al teatro della società Filarmonica l'incontro organizzato dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri

11 Aprile 2022 - Ore 12:30

Si è tenuto al teatro della società Filarmonica l’incontro organizzato dalla sezione di Macerata dell’Associazione Nazionale Bersaglieri per la presentazione della pubblicazione degli atti del convegno “Prima grande guerra” svoltosi il 16 giugno 2018 in occasione del raduno regionale dell’associazione.

Ha diretto l’incontro il presidente della sezione Carmine Posa, che in apertura dei lavori ha ringraziato la società Filarmonica per la concessione dei locali e la fondazione Carima per i contributi finanziari per il convegno dell’epoca e per quello di ieri. Presenti anche i responsabili e i rappresentanti di associazioni d’arma, volontaristiche e autorità militari, il consigliere regionale e sindaco di Macerata all’epoca del raduno del 2018 Romano Carancini, i relatori Paolo Serafini e Angelo Ventrone, che hanno ulteriormente illustrato ed espresso considerazioni nel merito delle situazioni descritte nelle relazioni a suo tempo prodotte ed ora contenute nella pubblicazione, suscitando l’attento interesse degli ospiti.

