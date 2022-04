Massucci e Bartolucci trascinatori,

blitz di Casette Verdini e Pollenza

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Entrambi gli attaccanti realizzano doppiette che consentono alle rispettive squadre di vincere: l'Elfa batte l'Appignanese, il San Claudio fa altrettanto contro la Settempeda. La capolista Matelica supera l'Elpidiense Cascinare. Gli uomini di Lattanzi calano il tris a Villa Musone, quelli di Cotica il poker a San Biagio

di Michele Carbonari

Le prime cinque del girone C di Prima categoria fanno un campionato a parte.

Esclusa l’Appignanese, che ha perso lo scontro diretto con la seconda della classe Elfa Tolentino e ora è stata raggiunta dal Montemilone Pollenza al quarto posto, vincono le altre, ovvero la capolista Matelica e la terza in classifica Casette Verdini. I biancorossi di Bartoccetti battono l’Elpidiense trascinati da un eurogol di Aquilanti (supera un paio di avversari e mette la palla all’incrocio) e da Vrioni (sulla respinta del rigore da lui stesso calciato e neutralizzato dal portiere ospite). Al Giovanni Paolo II, c’è il giallo del post partita: nasce una maxi rissa, si attendono sviluppi nell’ambito della giustizia sportiva. I ragazzi di Eleuteri, che chiudono in dieci, piazzano il blitz nella tana dell’Appignanese: nella ripresa decisiva la doppietta di Massucci (penalty e contropiede). I padroni di casa di mister Cicarè si rammaricano per le traverse colpite da Verdolini e Guerrero ad inizio e fine match. Prosegue la striscia positiva del Casette Verdini, che cala il tris a Villa Musone. Il 3 a 0 matura nella seconda frazione grazie ai gol di Ramadori (fucilata da fuori), Aquino (da due passi) e Quadrini (approfitta di un errore avversario). Fa ancora meglio, sempre in trasferta, il Montemilone Pollenza, che cala addirittura il poker al fanalino di coda San Biagio: gonfiano la rete Garbuglia (doppietta di rapina), Bibini (tirocross, complice il vento) e Roganti (nel finale).

Al centro classifica, sempre più al sicuro la posizione della Folgore Castelraimondo, che batte 3 a 1 il Caldarola, staccato dalla zona playoff. Protagonista il giovane 2002 Simone Lori, che prima fornisce l’assist a Galuppa e poi segna direttamente dalla bandierina. C’è gloria anche per Dashi, mentre i biancorossi ospiti segnano il gol della bandiera con Ajradinovski (Maccari coglie anche un palo). Il San Claudio supera all’inglese fra le mura amiche la Settempeda e abbandona l’ultimo posto in graduatoria: determinante il sempreverde Bartolucci, che segna una doppietta (incornata su cross di Meschini e sulla verticalizzazione di Vecchi), Setola colpisce pure un legno. Vince la paura negli scontri diretti per evitare la retrocessione fra Camerino e Urbis Salvia e fra Pioraco e Cska Amatori Corridonia, entrambi terminati a reti inviolate. Per raggiungere l’obiettivo, la società giallorossa si separa di comune accordo con mister Fabio Fede e richiama l’ex bomber e tecnico Diego Marinelli.

La top 11 (3-4-3): Palazzo (Pioraco); Luciani (Cska Amatori Corridonia), Carletti Orsini (Matelica), M. Moschetta (Urbis Salvia); Meschini (San Claudio), Salvi (Camerino), S. Lori (Folgore Castelraimondo), Marinangeli (Montemilone Pollenza); Massucci (Elfa Tolentino), Bartolucci (San Claudio), Ramadori (Casette Verdini). All.: Eleuteri (Elfa Tolentino).

I personaggi della settimana: Riccardo Massucci (Elfa Tolentino) e Ivan Bartolucci (San Claudio). Il capocannoniere del torneo sale a quota 16 centri e grazie al bis personale trascina i compagni nella vittoria contro un avversario tosto e ambizioso quale l’Appignanese, proprio come la sua squadra. L’esperto attaccante, quasi 40enne, realizza una doppietta con la Settempeda che consente ai rossoblu salire in classifica e sperare ancora nella salvezza.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (ottava giornata di ritorno):

Appignanese – Elfa Tolentino 0-2

Camerino – Urbis Salvia 0-0

Folgore Castelraimondo – Caldarola 3-1

Matelica – Elpidiense Cascinare 2-1

Pioraco – Cska Amatori Corridonia 0-0

San Claudio – Settempeda 2-0

San Biagio – Montemilone Pollenza 1-4

Villa Musone – Casette Verdini 0-3

CLASSIFICA: Matelica 52, Elfa Tolentino 45, Casette Verdini 44, Appignanese e Montemilone Pollenza 40, Caldarola 34, Folgore Castelraimondo 31, Settempeda e Camerino 30, Elpidiense Cascinare 28, Urbis Salvia 27, Villa Musone 25, Pioraco e San Claudio 21, Cska Amatori Corridonia 20, San Biagio 18.

