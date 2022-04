Furto di scarpe Gucci,

condannato un 53enne

MONTECOSARO - L'uomo era stato scoperto dai carabinieri mentre caricava in auto 49 paia dal valore di oltre 750 euro ognuna. Oggi la sentenza: quattro mesi di reclusione, pena sospesa

Maxi furto di scarpe di lusso: 53enne condannato a quattro mesi e 100 euro di multa. La sentenza, con giudizio abbreviato, è stata emessa oggi al tribunale di Macerata. Imputato Romolo Valeri, di Pomigliano D’Arco, difeso dall’avvocato Marco Cecconi. I fatti risalgono al luglio 2018.

Valeri e un altro uomo (per cui si procede separatamente) erano stati fermati a Montecosaro dai carabinieri mentre stavano caricando in auto delle scatole sospette. I militari avevano deciso di approfondire ed era venuto fuori che si trattava di 49 scarpe da donna di Gucci, che erano sparite da un’azienda della zona. Le calzature erano nella ditta in attesa di un’ultima lavorazione prima di essere rispedite, ogni paio con un valore di oltre 750 euro. Per un conto complessivo ben superiore ai 30mila euro. I due erano stati quindi denunciati. Oggi il processo per furto in concorso per il 53enne. Il pm Sabina Antognozzi ha chiesto quattro mesi e 200 euro di multa, il giudice Angelini l’ha condannato a quattro mesi e 100 euro di multa, pena sospesa.

(redazione Cm)

