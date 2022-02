Fileni, Santini è il nuovo direttore generale

«Riconoscimento per il lavoro fatto»

CINGOLI - Nuova carica per il dirigente già attivo nell'azienda

28 Febbraio 2022

Una nuova carica per Simone Santini: già Cco (Chief Commercial Officer) di Fileni, da inizio anno è stato nominato anche direttore generale dell’azienda marchigiana leader nel settore delle carni avicole e e biologiche.

«Un riconoscimento – si legge in una nota dell’azienda – per il lavoro di questi ultimi anni che ha portato la società con headquarter a Cingoli, in provincia di Macerata, a rafforzare la sua leadership nel mondo delle proteine animali bio e crescere la propria notorietà di brand».

Una carriera sempre ai vertici quella di Santini. Dopo gli studi all’Università Politecnica delle Marche e un master in Bocconi, ha cominciato a sedere sulle poltrone chiave delle più importanti società europee.

Dopo i primi passi proprio in Fileni agli inizi della sua esperienza professionale, Simone Santini entra a far parte del gruppo L’Oreal come Business Development Vichy per poi, dopo un anno, divenire Sales Director La Roche Posay. A seguito ha ricoperto importanti ruoli durante la sua lunga esperienza in Adidas, tra cui anche ruoli internazionali, per poi arrivare a ricoprire il ruolo di vice president della filiale italiana, confermando nel tempo le sue doti di leadership e di people management.

«Oggi la nuova sfida nel gruppo Fileni – prosegue la nota – un’azienda all’avanguardia con un fatturato di oltre 500mila euro, che solo poche settimane fa è stata certificata B-Corp. In particolare, si tratta della prima azienda a livello mondiale che opera nel settore delle carni a conquistare la certificazione. Il gruppo marchigiano si è così aggiunto a un network globale di oltre 4.000 aziende virtuose che si distinguono per l’impegno a coniugare profitto, creazione di valore per la società e attenzione all’ambiente».

