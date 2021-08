I prodigi dello ZChalet:

ostriche e moscioli salgono in montagna

e arriva la chef dj di Jovanotti

BOLOGNOLA - Continuano gli eventi del ricco programma promosso per l'estate da Bolognola Ski

10 Agosto 2021 - Ore 11:44 - caricamento letture

Con il caldo intenso, in molti hanno scelto la montagna pe trascorrere le ferie di agosto e per le prossime settimane Pintura di Bolognola fa registrare quasi il tutto esaurito. Qui il meteo favorevole con temperature gradevoli mai superiori ai +26/+28 gradi sono le condizioni ideali per godere della natura, fare belle passeggiate sui prati o nelle faggete o magari qualche bella pedalata in e-bike.

Non solo bellezze naturali ma molti servizi e tantissimi eventi, in particolare messi in programma dalla società Funivie Bolognolaski che gestisce ormai da anni la stazione sciistica e il rifugio ZChalet, diventato un punto di riferimento sui Sibillini.

Francesco Cangiotti e Giacomo Zanchetti i due soci di Bolognolaski raccontano: «siamo entrati ormai nel vivo della stagione estiva, in particolare allo ZChalet abbiamo voluto offrire ai nostri clienti un ricco calendario di eventi e cene gourmet per tutti i gusti. Abbiamo aperto gli eventi di agosto martedì 3, con lo chef stellato Errico Recanati che con i sui piatti ha fatto registrare il tutto esaurito. A seguire cene con una selezione di birre monastiche artigianali d’Europa, mentre questa sera 10 agosto seconda data della notte stellata; una serata con cena all’aperto sulla nostra terrazza e a seguire osservazione del cielo con telescopi e strumentazione professionale a cura di Astro Marche (l’ultima delle tre serate è in calendario per sabato 28 agosto).

Giovedì 12 agosto un eccezionale aperitivo a base di ostriche della Bretagna e champagne tutto da gustare.

Per il Ferragosto, non abbiamo voluto vincolare i nostri clienti con menù fissi, la nostra cucina e la nostra griglia saranno sempre aperte e si potrà quindi pranzare o cenare alla carta, mentre dalle 16 inzierà il dj set per un lungo aperitivo tra drink e gin tonic dei Sibillini.

Un altro appuntamento da segnare nel calendario sarà domenica 22 agosto, quando ai nostri fornelli cucinerà Maria Vittoria Griffoni, la chef ufficiale di Lorenzo Jovanotti che per l’occasione preparerà un aperitivo gourmet a suo di dj set.

Per concludere le cene gourmet dell’estate, mercoledì 25 agosto, i “moscioli salgono in montagna”, una serata con lo chef Alessandro Rapisarda del noto ristorante Casa Rapisarda di Numana, che delizierà i presenti con un menù tutto a base di moscioli del Conero».

Naturalmente fino a fine agosto lo ZChalet sarà aperto tutti i giorni sia a pranzo sia a cena e l’ampia terrazza esterna permetterà di godersi l’aria fresca di montagna nel rispetto delle normative covid. Cangiotti aggiunge «Il nostro noleggio E-Bike sarà operativo fino la prima settimana di settembre con possibilità di tour ed escursioni guidate».

Per tutti i dettagli e info: ZChalet 3312086496 – Noleggio E Bike 3315942018 www.zchalet.it www.bolognolaski.it

(Articolo promoredazionale)

