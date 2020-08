IL PREMIO OSCAR presenterà l'autobiografia 'Cercando la Luce' giovedì 27 agosto. Sarà ospite della Mostra del Cinema di Pesaro

Il regista statunitense Oliver Stone a Senigallia il 27 agosto. L’appuntamento con il premio Oscar è alla Rotonda per la presentazione dell’autobiografia ‘Cercando la Luce – scrivere, dirigere e sopravvivere’, edita da La Nave di Teseo. Il “progetto” di Oliver Stone nelle Marche è di fatto un’estensione della partecipazione del grande regista, sceneggiatore, produttore, alla 56° Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro che si terrà dal 22 al 29 agosto. Il 25 agosto alle 21,15 in piazza del Popolo, Stone racconterà i primi anni di lavoro nel cinema tra alti e bassi. A Fano, mercoledì 26 agosto, parteciperà alla giornata inaugurale dell’ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica. L’appuntamento è alle ore 20, in piazza XX Settembre, con la presentazione di ‘Cercando la luce’. A Senigallia sarà il giorno successivo alle 18,30 alla Rotonda. Il regista incontrerà gli operatori del cinema delle Marche e il mondo della cultura. Oliver Stone, 73 anni, ha vinto personalmente tre Oscar: per la miglior regia di Platoon e Nato il 4 Luglio e per miglior sceneggiatura non originale di Fuga di Mezzanotte. Platoon è considerato uno dei film più rappresentativi sulla guerra del Vietnam e i fatti della pellicola ricalcano in parte le esperienze vissute da Stone tra il 1967 e il 1968, periodo in cui visse da soldato l’inferno bellico.