I RICONOSCIMENTI per le località balneari assegnati dalla Fee: nessun nuovo ingresso nella nostra regione

Bandiere blu, le Marche si confermano al quarto posto in Italia con 15 riconoscimenti. Nessun nuovo ingresso. E così mentre gli operatori si apprestano ad affrontare una stagione difficilissima a causa dell’emergenza Covid, la nostra regione si conferma al top in Italia quanto a località balneari secondo la Fee. Alla base delle scelte della ong non c’è solo la qualità delle acque di balneazione, certificata dalle analisi svolte negli ultimi anni dalle Agenzie regionali per la Protezione ambientale. Contano anche la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. E quest’anno sono 195 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera blu, 12 in più rispetto ai 183 dell’anno scorso. I nuovi ingressi sono 12, e non c’è nessuna uscita. Al primo posto sale la Liguria con 32 località e due nuovi ingressi. Segue la Toscana con 20 località (un nuovo ingresso), la Campania raggiunge le 19 Bandiere con un nuovo ingresso, poi Marche e Puglia con 15. Per quanto riguarda la nostra regione le località premiate sono le stesse dell’anno scorso: Ancona, Senigallia, Numana e Sirolo nell’Anconetano; Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto nell’Ascolano; Fermo, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio nel Fermano; Civitanova Marche e Potenza Picena nel Maceratese; Pesaro, Fano, Mondolfo e Gabicce a Mare nel Pesarese.