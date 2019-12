MACERATA - Lo Sferisterio si colorerà di rosso e ospiterà la cerimonia di questa sera alle 20,30. I partecipanti porteranno bandiere e candele e saranno ricordate le vittime

Lo Sferisterio si veste di rosso per solidarietà al popolo albanese duramente colpito da un terribile terremoto. Proprio lì si incontrerà questa sera alle 20,30 la comunità albanese di Macerata per far sentire la sua vicinanza al popolo albanese e per raccogliere fondi da inviare ai terremotati tramite i canali ufficiali messi a disposizione dal governo albanese. I presenti porteranno una bandiera albanese e delle candele. L’Albania è stata oggetto in questi difficili giorni di un’incredibile solidarietà da parte di tantissimi soggetti sia pubblici che privati internazionali, oltre che di innumerevoli conformazioni sociali. Non fa eccezione Macerata che sente ancora vivo il ricordo del terremoto che nel 2016 ha interessato il territorio.

L’associazione Iliria di Macerata si è riunita già sabato con i bambini della scuola di lingua albanese “Naim Frasheri”, per commemorare le vittime del sisma che ha colpito il loro Paese d’origine e per esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite attraverso una raccolta fondi a cui hanno partecipato tutti i presenti all’iniziativa.