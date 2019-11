SOCCORSI - Il gruppo Svau sabato andrà a Durazzo e Tirana per prestare aiuto. Nel pomeriggio nuova scossa di magnitudo 5.6

Da Civitanova parte l’aiuto per l’Albania. Il gruppo Svau (soccorritori volontari aiuti umanitari) di Civitanova partirà sabato alla volta di Durazzo e Tirana per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma nella regione Illirica. Una nuova scossa, di magnitudo 5.6, è stata registrata proprio oggi pomeriggio sulla costa settentrionale. Il terremoto è stato localizzato ad una profondità di 12 chilometri. La nuova forte scossa è stata registrata ad una quarantina di chilometri dalla capitale, con epicentro nell’Adriatico. In seguito al nuovo evento sismico il ministero della Difesa ha annunciato che le operazioni di soccorso sono momentaneamente sospese.

Con i propri mezzi e camion i volontari dello Svau si imbarcheranno quindi per l’arrivo a Durazzo dove consegneranno i beni di prima necessità per i molti sfollati costretti a rimanere fuori casa dopo i crolli che si sono verificati soprattutto lungo la zona costiera di Durazzo e delle città vicine. Porteranno cibo, vestiario, scarpe, letti di ospedale, poltrona da dentista e materiale tecnico su richiesta della croce rossa albanese che da Tirana coordina gli aiuti internazionali. Due comunità quella maceratese e quella balcanica unite, oltre che per rapporti commerciali (moltissimi gli imprenditori locali che hanno impianti di produzione in Albania) anche dal terremoto che ha devastato l’entroterra prima e che ora ha provocato l’emergenza al di là dell’Adriatico. E’ possibile anche fare una donazione che sarà consegnata, tramite lo Svau, alla croce rossa albanese tramite 5 per mille o con bonifico.